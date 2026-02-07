discarica coperta
discarica coperta
Politica

Discarica di Contrada Puro Vecchio, il nodo irrisolto che pesa sul futuro della salute di Trani

Maria Grazia Cinquepalmi (Movimento Trani2026) interviene sulla vicenda dei fondi vincolati "post chiusura"

Trani - sabato 7 febbraio 2026 10.14
La gestione post‑operativa della discarica di Contrada Puro Vecchio torna al centro del dibattito cittadino. A sollevare il caso è Maria Grazia Cinquepalmi (Movimento Trani2026) e già Consigliera Comunale che denuncia con un post social l'assenza, nel bilancio di previsione 2026, di risorse destinate a coprire i costi della post‑gestione del sito, stimati in circa 9 milioni di euro, una cifra che, secondo la normativa vigente, il Comune dovrà riconoscere ad AMIU per garantire trent'anni di monitoraggi e interventi di sicurezza.

Dal bilancio, analizzato dalla Cinquepalmi, emergono tre voci principali:
  • 47 milioni nella parte accantonata, già interamente assorbiti da fondi obbligatori;
  • 16 milioni nella parte vincolata, legati a leggi, mutui e trasferimenti;
  • 190 mila euro come parte disponibile.
nessuna di queste risorse è destinata alla discarica, un dato che l'ex consigliera comunale definisce "oggettivo" e che, a suo avviso, rappresenta una verità scomoda che l'amministrazione non avrebbe ancora affrontato

Approfondimento tecnico: cosa significa "gestione post‑operativa - La gestione post‑operativa (o post‑mortem) è la fase che segue la chiusura di una discarica. La legge impone ai Comuni di garantirla per almeno 30 anni, con l'obiettivo di prevenire rischi ambientali e sanitari. Le attività comprendono:
  • monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali;
  • controllo e captazione del biogas;
  • gestione del percolato;
  • manutenzione delle barriere di impermeabilizzazione;
  • verifiche strutturali periodiche;
  • interventi straordinari in caso di criticità
Si tratta di obblighi inderogabili: non è possibile sospenderli o rinviarli, per questo la mancata previsione di fondi dedicati rappresenta un problema finanziario serio, destinato a emergere nei prossimi esercizi.

Le implicazioni politiche: un tema che può cambiare la campagna elettorale - La vicenda tuttavia non è solo tecnica, ma anche profondamente politica per questi motivi:
  1. Un'eredità pesante per chi governerà dopo - La prossima amministrazione dovrà inserire in bilancio una posta da 9 milioni di euro. Una cifra che potrebbe condizionare: la capacità di investimento del Comune. la programmazione delle opere pubbliche e la sostenibilità complessiva del bilancio Nei commenti al post, diversi cittadini sottolineano come questo scenario possa scoraggiare candidature e rendere più complessa la formazione delle liste.
  2. Trasparenza e responsabilità come temi centrali - Nel post social della Cinquepalmi si insiste sulla necessità di "dire la verità ai cittadini", un tema, quello della trasparenza finanziaria, che potrebbe diventare uno dei cardini della campagna elettorale, soprattutto in un contesto in cui alcuni commentatori invocano una "relazione finale pubblica" che faccia piena luce sulle criticità del bilancio
  3. La questione delle responsabilità - Nei commenti al post emergono posizioni molto dure: c'è chi parla di "eredità irresponsabile", chi chiama in causa dirigenti e tecnici, chi allarga il discorso alla gestione regionale dell'ambiente. Il rischio è che la vicenda diventi terreno di scontro tra maggioranza e opposizione, con accuse incrociate sulle scelte degli ultimi anni.
  4. Un possibile effetto domino - Se il bilancio dovesse risultare squilibrato, qualcuno ipotizza persino l'ipotesi di un commissariamento tecnico della parte finanziaria. Uno scenario estremo vero, molto pernicioso, ma che testimonia la tensione politica che il tema sta generando
La gestione post‑operativa della discarica di Contrada Puro Vecchio non è solo un capitolo contabile: è prima di tutto un tema di salute pubblica, l'aria che che si respira a Trani non ha colore politico, i problemi piovono su tutte le teste, poi è anche un banco di prova per la credibilità amministrativa della città. La mancata previsione di reintegro dei fondi necessari alla messa in sicurezza della discarica apre un fronte politico destinato a pesare sulla campagna elettorale e sulle scelte della futura classe dirigente.

Il post social dell'avv. Maria Grazia Cinquepalmi

tl@
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Caso Lodispoto, De Simone scrive al Prefetto: «Intervenga per il prestigio della BAT» Caso Lodispoto, De Simone scrive al Prefetto: «Intervenga per il prestigio della BAT» Lettera aperta del prof.Giuseppe DE Simone: «Oltre il profilo giudiziario, serve un atto di responsabilità per superare l'isolamento istituzionale».
1 Trani, il centrosinistra scopre le carte? Alberto Muciaccia è l’uomo del “patto a quattro” Trani, il centrosinistra scopre le carte? Alberto Muciaccia è l’uomo del “patto a quattro” Dopo il rimpasto tattico della Giunta, emerge la figura dell’ex Presidente dei Commercialisti. La benedizione di Boccia e Ciliento punta a blindare la coalizione e spegnere le ambizioni dei "solisti"
Trani, varata la nuova Giunta: Briguglio, Cornacchia e Pompilio entrano in squadra. Bottaro trattiene il Bilancio Trani, varata la nuova Giunta: Briguglio, Cornacchia e Pompilio entrano in squadra. Bottaro trattiene il Bilancio Ufficializzati i nomi dei tre nuovi assessori. Rimodulate alcune deleghe, ma resta in capo al Sindaco il "Bilancio" dopo l'uscita di Lignola
Trani, il Sindaco Bottaro ridisegna la Giunta annuncia l'uscita di tre assessori e la rimodulazione delle deleghe Trani, il Sindaco Bottaro ridisegna la Giunta annuncia l'uscita di tre assessori e la rimodulazione delle deleghe Un rimpasto strategico per consolidare il campo largo in vista del voto di maggio.
Una riflessione di "INSIEME" - Trani: "La politica insulti meno e ascolti di più" Una riflessione di "INSIEME" - Trani: "La politica insulti meno e ascolti di più" Il clima tossico che sta inquinando il dibattito politico tranese
Noi Moderati e il Centrodestra: al via il percorso per l’alternativa politica a Trani Noi Moderati e il Centrodestra: al via il percorso per l’alternativa politica a Trani Verso le amministrative per voltare pagina: si cerca una guida autorevole contro il declino e l’immobilismo della città
Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani La politica deve tornare alla sua funzione più alta: governare nell'interesse della città e dei cittadini, non di pochi
Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città» Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città» L'ex sindaco chiude la stagione del silenzio: «Un ruolo me lo ritaglierò, sono di centro destra e sono a disposizione.»
Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo
7 febbraio 2026 Puglia isolata per 72 ore: chiude la stazione di Bari Centrale dal 5 all'8 marzo
Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso
7 febbraio 2026 Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso
Referendum marzo 2026: il Comune di Trani cerca disponibilità per i seggi
7 febbraio 2026 Referendum marzo 2026: il Comune di Trani cerca disponibilità per i seggi
“L’Ulivo di Gino”: un simbolo di pace e dignità negli Istituti Penitenziari di Trani
7 febbraio 2026 “L’Ulivo di Gino”: un simbolo di pace e dignità negli Istituti Penitenziari di Trani
L’APS "In Movimento " ri-vince il Bando Regionale Triennale dei Grandi Eventi con l’International Trani Tango
7 febbraio 2026 L’APS "In Movimento" ri-vince il Bando Regionale Triennale dei Grandi Eventi con l’International Trani Tango
Referendum, si costituisce a Trani il comitato del "NO "
7 febbraio 2026 Referendum, si costituisce a Trani il comitato del "NO"
Caso Lodispoto, De Simone scrive al Prefetto: «Intervenga per il prestigio della BAT»
7 febbraio 2026 Caso Lodispoto, De Simone scrive al Prefetto: «Intervenga per il prestigio della BAT»
B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto»
6 febbraio 2026 B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto»
In biblioteca comunale a Trani un incontro per parlare di riforma della separazione delle carriere
6 febbraio 2026 In biblioteca comunale a Trani un incontro per parlare di riforma della separazione delle carriere
"Biltrani ", chi era costui? Benvenuti a Trani, città di storia autentica e segnali sbagliati
6 febbraio 2026 "Biltrani", chi era costui? Benvenuti a Trani, città di storia autentica e segnali sbagliati
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.