Politica
Discarica di Contrada Puro Vecchio, il nodo irrisolto che pesa sul futuro della salute di Trani
Maria Grazia Cinquepalmi (Movimento Trani2026) interviene sulla vicenda dei fondi vincolati "post chiusura"
Trani - sabato 7 febbraio 2026 10.14
La gestione post‑operativa della discarica di Contrada Puro Vecchio torna al centro del dibattito cittadino. A sollevare il caso è Maria Grazia Cinquepalmi (Movimento Trani2026) e già Consigliera Comunale che denuncia con un post social l'assenza, nel bilancio di previsione 2026, di risorse destinate a coprire i costi della post‑gestione del sito, stimati in circa 9 milioni di euro, una cifra che, secondo la normativa vigente, il Comune dovrà riconoscere ad AMIU per garantire trent'anni di monitoraggi e interventi di sicurezza.
Dal bilancio, analizzato dalla Cinquepalmi, emergono tre voci principali:
Approfondimento tecnico: cosa significa "gestione post‑operativa - La gestione post‑operativa (o post‑mortem) è la fase che segue la chiusura di una discarica. La legge impone ai Comuni di garantirla per almeno 30 anni, con l'obiettivo di prevenire rischi ambientali e sanitari. Le attività comprendono:
Le implicazioni politiche: un tema che può cambiare la campagna elettorale - La vicenda tuttavia non è solo tecnica, ma anche profondamente politica per questi motivi:
Il post social dell'avv. Maria Grazia Cinquepalmi
tl@
Dal bilancio, analizzato dalla Cinquepalmi, emergono tre voci principali:
- 47 milioni nella parte accantonata, già interamente assorbiti da fondi obbligatori;
- 16 milioni nella parte vincolata, legati a leggi, mutui e trasferimenti;
- 190 mila euro come parte disponibile.
Approfondimento tecnico: cosa significa "gestione post‑operativa - La gestione post‑operativa (o post‑mortem) è la fase che segue la chiusura di una discarica. La legge impone ai Comuni di garantirla per almeno 30 anni, con l'obiettivo di prevenire rischi ambientali e sanitari. Le attività comprendono:
- monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali;
- controllo e captazione del biogas;
- gestione del percolato;
- manutenzione delle barriere di impermeabilizzazione;
- verifiche strutturali periodiche;
- interventi straordinari in caso di criticità
Le implicazioni politiche: un tema che può cambiare la campagna elettorale - La vicenda tuttavia non è solo tecnica, ma anche profondamente politica per questi motivi:
- Un'eredità pesante per chi governerà dopo - La prossima amministrazione dovrà inserire in bilancio una posta da 9 milioni di euro. Una cifra che potrebbe condizionare: la capacità di investimento del Comune. la programmazione delle opere pubbliche e la sostenibilità complessiva del bilancio Nei commenti al post, diversi cittadini sottolineano come questo scenario possa scoraggiare candidature e rendere più complessa la formazione delle liste.
- Trasparenza e responsabilità come temi centrali - Nel post social della Cinquepalmi si insiste sulla necessità di "dire la verità ai cittadini", un tema, quello della trasparenza finanziaria, che potrebbe diventare uno dei cardini della campagna elettorale, soprattutto in un contesto in cui alcuni commentatori invocano una "relazione finale pubblica" che faccia piena luce sulle criticità del bilancio
- La questione delle responsabilità - Nei commenti al post emergono posizioni molto dure: c'è chi parla di "eredità irresponsabile", chi chiama in causa dirigenti e tecnici, chi allarga il discorso alla gestione regionale dell'ambiente. Il rischio è che la vicenda diventi terreno di scontro tra maggioranza e opposizione, con accuse incrociate sulle scelte degli ultimi anni.
- Un possibile effetto domino - Se il bilancio dovesse risultare squilibrato, qualcuno ipotizza persino l'ipotesi di un commissariamento tecnico della parte finanziaria. Uno scenario estremo vero, molto pernicioso, ma che testimonia la tensione politica che il tema sta generando
Il post social dell'avv. Maria Grazia Cinquepalmi
tl@