Discarica "Puro Vecchio": il Comune subentra nel contratto di messa in sicurezza

Il Comune di Trani è subentrato nel contratto per l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei lotti I, II e III della discarica per Rsu "Puro Vecchio" sottoscritto tra Amiu e Rti Studio Romanazzi – Boscia e associati di Bari: il provvedimento è dell'Area urbanistica, preso con determinazione dirigenziale n.7 del 2 febbraio scorso.Nel settembre 2016 il sindaco aveva ordinato ad Amiu, in qualità di gestore della discarica Rsu, di "intraprendere con la massima urgenza tutte le attività di necessarie per l'affidamento e la cantierizzazione degli interventi e delle installazioni tecnologiche finalizzati alla messa in sicurezza della discarica "Puro Vecchio". Fu esperita una procedura aperta finalizzata all'affidamento della "progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione delle indagini geologiche" e l'espletamento di tutte le attività necessarie per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, deposito dei calcoli statici (e quanto altro dovesse rendersi necessario), relativamente alle opere di messa in sicurezza dei Lotti I, II, III della discarica "Puro Vecchio", per un importo stimato della prestazione a base d'asta di € 318.446,53 di cui € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.Nell'aprile 2018, all'esito delle procedure di gara, l'Amiu sottoscrisse con il Soggetto aggiudicatario (la Rtp Studio Romanazzi-Boscia associati srl con sede a Bari; ing. Federico Cangialosi, ing. Gianluca Intini, geom. Vito Specchio, ing. Vincenzo Catalucci) il contratto per la fornitura del servizio relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione delle indagini geologiche, relativamente alle opere di messa in sicurezza della discarica.Intanto, nel settembre 2017 la Regione Puglia aveva emanato l'Avviso per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate, nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014- 2020 Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" – Azione 6.2 "Interventi per la bonifica di aree inquinate", e il successivo 3 ottobre 17 la giunta comunale approvò un atto di indirizzo affinché di concerto con l'AMIU fossero predisposti gli atti necessari per partecipare alla suddetta iniziativa Regionale.Conseguentemente il Comune candidò il progetto esecutivo (redatto dalla Rtp in esecuzione dell'affidamento disposto da Amiu nell'aprile 2018, approvato dalla Giunta il successivo 18 luglio) all'avviso pubblico Regionale, la cui partecipazione era riservata esclusivamente alle pubbliche amministrazioni, conseguendo così l'accoglimento a finanziamento della proposta di intervento.Con due comunicazioni del settembre ed ottobre 2018 Amiu ha fornito al Comune un aggiornamento inerente alle "attività di messa in sicurezza" della discarica, ed ha sollecitato la definizione degli atti occorrenti affinchè il Comune facesse proprio la quota parte del "contratto per la fornitura dei servizi di ingegneria" stipulato nell'aprile 2018; nel novembre successivo il Comune evidenziava ad Amiu la necessità di definire un adeguato percorso procedimentale finalizzato a consentire l'utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale del suddetto contratto. Due mesi dopo l'Amiu formalizzava il proprio assenso all'utilizzo da parte del Comune del contratto in argomento.All'esito delle procedure di gara per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della discarica, con contratto n.4338 del 11.12.2020 si è provveduto all'affidamento degli stessi, per il cui seguito è risultato necessario che il Comune subentrasse ad Amiu nei rapporti contrattuali con lo Studio barese, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni relative alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Con la determina dirigenziale è stato dunque approvato lo schema di Convenzione per il subentro del Comune Trani nella quota parte del "Contratto di affidamento della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei lotti I, II, e III della discarica per Rsu denominata "Puro Vecchio".