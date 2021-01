Discariche a cielo aperto sulla Sp12 Trani-Corato

Piazzole di sosta, anzi discariche a cielo aperto: sulla strada che collega Trani con Corato, (la strada provinciale12, ex SP238 Trani Corato), nel tratto che ricade in territorio tranese, c'è una piazzola di sosta in direzione Trani che ormai da diversi mesi funge da discarica abusiva di immondizia per i soliti incivili.Del caso, segnalato da alcuni lettori e residenti in quella zona e dunque testimoni quotidiani del crescere dei sacchetti abbandonati, ce ne eravamo occupati anche un mese fa: da allora i cumuli sono cresciuti, ed in ogni caso la zona non sembra essere stata bonificata.La strada è di competenza provinciale, per cui non sappiamo a chi spetti (Amiu, Comune, Provincia) il compito di rimuovere i rifiuti abbandonati che hanno quasi del tutto coperto un'area che i "furbetti del sacchetto" continuano a trattare da vera e propria discarica per ogni tipo di rifiuti.La richiesta di installare una fototrappola evidentemente non è stata presa in considerazione: eppure uno strumento del genere avrebbe potuto cogliere sul fatto gli incivili di turno, sanzionare pesantemente gli "zozzoni" e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.Le fototrappole, oltre a scoraggiare comportamenti incivili, sono utili per recuperare risorse per coprire costi che risultano altrimenti a carico di tutti i cittadini. Intanto la discarica è sempre lì, da troppo tempo.