Diventa acconciatore con il percorso gratuito professionalizzante di Abigar

OBBLIGO FORMATIVO PERCORSO PER "Operatore del benessere indirizzo Acconciatore".

L'associazione Abigar Onlus è(disposto con deliberazione del Consiglio della Giunta regionale del 28/10/2005 n. 1503 cod. 425a). Nasce nel 2004 con l'obiettivo di porsi come nuovo punto di riferimento per la formazione in ambito professionale e sociale di tutto il nord barese. Dal 2005 prende avvio l'attività di formazione e progettazione nei diversi abiti che si concretizza nel 2006 con le presentazioni di numerosi progetti relativi ai bandi regionali nell'ambito del POR Puglia 2000/2006. Grazie all'impegno profuso nell'attività progettuale e alle caratteristiche altamente qualificanti che caratterizzano l'associazione nel 2007 si aggiudica e realizza importanti progetti inerenti all'area dello svantaggio. L'obiettivo finale che si propone l'associazione Abigar è quello di migliorare e migliorarsi nell'ambito della formazione professionale e nel campo sociale dedicando particolare attenzione alle esigenze e necessita del nostro territorio, come ha già dimostrato di saper fare in questi anni. Il progetto futuro prevede la realizzazione di interscambi partenariati con soggetti esterni per costruire una rete internazionale nei settori della formazione, lavoro, ricerca scientifica e tecnologia al fine di promuovere la creazione di azioni formative altamente qualificate su misura e in accordo con i reali bisogni del mercato locale ed internazionale.Il miglioramento continuo, la capacità di realizzare iniziative innovative pur nel rispetto della tradizione socio culturale del territorio, la capacità di favorire la crescita personale e professionale delle risorse umane sono i valori che ispirano in maniera preponderante le attività dell'ABIGAR. L'Ente non punta solamente alla creazione di abilità e alla costruzione di conoscenza, ma anche alle capacità dell'individuo di sapersi relazionare con gli altri, potenziare e riscoprire le ricchezze che caratterizzano il nostro territorio, le professionalità che vantano tradizioni centenarie tipicamente pugliesi ma che risultano prepotentemente minacciate dalla contemporanea corsa alla globalizzazione. Il nostro obiettivo è quindi formazione professionale e al contempo promozione culturale e civile. L'impegno che l'ABIGAR si vuole assumere è quello di potenziare e rilanciare le risorse del territorio regionale al fine di creare una rete pronta ad accogliere e proporre nuove iniziative che sappiano salvaguardare la ricca tradizione del territorio autoctono, senza trascurare la modernità e l'avanzamento tecnologico.La salvaguardia delle ricchezze proprie del territorio in un ottica moderna, grazie all'ausilio delle moderne tecnologie, la tradizione orientata al cambiamento, lo sviluppo delle potenzialità insite nel territorio sono il cavallo di battaglia dell'ente ABIGAR, che, a tal fine, implementa, accanto alle classiche attività formative, percorsi formativi altamente qualificanti in base all'analisi delle professionalità emergenti all'interno del mercato del lavoro, avvalendosi anche di partners esperti, di strutture specialistiche e dell'utilizzo di moderni sistemi di gestione e software d'avanguardia.L'obiettivo finale è quello di migliorare e migliorarsi nell'ambito della formazione professionale prefiggendosi obiettivi importanti anche a livello internazionale. Il progetto futuro prevede la realizzazione di interscambi e partenariati con soggetti esterni per costruire una rete internazionale nei settori della formazione, lavoro,ricerca scientifica e tecnologia.L'ABIGAR eroga le proprie attività formative operando in diverse aree di intervento secondo i princìpi per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale emanati dalla Regione Puglia:Nell'ambito dell'obbligo formativo l'ABIGAR organizza percorsi che si propongono come obiettivo di riavvicinare alla realtà scolastica i ragazzi provenienti da situazioni familiari e socio-culturali poco favorevoli. A tal fine sono stati sviluppati progetti formativi accattivanti ed alternativi, rispetto ai programmi scolastici tradizionali, adottando una metodologia basata sull'apprendimento esperienziale non trascurando, allo stesso tempo, l'apprendimento delle conoscenze e dei riferimenti teorici connessi al percorso formativo.Formazione di disoccupati e inoccupati post-obbligo formativo, in particolare nell'ambito di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.)Interventi di formazione continua, rivolti a lavoratori dipendenti, soci lavoratori delle imprese cooperative, piccoli imprenditori, titolari soci e coadiuvanti delle imprese artigiane del commercio e dei servizi, soggetti in CIG e in mobilità.L'Ente, sensibile alle problematiche appartenenti agli anelli più deboli della società, eroga interventi formativi destinati a tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, immigrati e rifugiati al fine di fornire sostegno concreto al loro inserimento o reinserimento nel contesto sociale e lavorativo.L'organismo formativo "Associazione Abigar" propone il nuovo percorso gratuito professionalizzante in Operatore del Benessere (Ind.Acconciatore) (POR puglia – F.S.E 2014-2020: "Avviso OF/2019 offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale" Percorso per OPERATORE DEL BENESSERE ind. Acconciatore A:D n.1323 del 21/10/2019 pubblicato sul BURP n.125 del 31/10/2019 approvato con A.D n. 1132 del 23/06/2020, estremi graduatoria di approvazione pubblicati sul BURP . 96 del 02/07/2020).Il percorso è destinato ai ragazzi e ragazze che abbiano meno di 18 anni alla data dell'avvio delle attività didattiche, in possesso di licenza media inferiore che intendono conseguire una qualifica professionale spendibile sul mercato del lavoro. Questo corso di formazione è dedicato a giovani ragazzi che hanno abbandonato la scuola o hanno intenzione di farlo. Il percorso formativo triennale completamente GRATUITO permetterà agli iscritti di conseguire la qualifica professionale di Operatore del benessere (Ind. Acconciatore), facilmente spendibile sul mercato del lavoro. Il percorso prevede materie scolastiche tradizionali a cui si aggiungono attività laboratoriali , le conoscenze e competenze di base saranno affiancate a quelle tecnico-professionali, attraverso una formazione interdisciplinare e fondata su compiti reali . In tal modo si potrà dare la possibilità a 18 ragazz* avranno la possibilità di acquisire gli strumenti professionali per gestire al meglio l'ingresso nel mondo del lavoro.Il corso di istruzione e formazione professionale ha una durata triennale per un totale di 3200 ore (1100 ore per il primo anno, 1100 per il secondo, 1000 per il terzo): il biennio ha forte valenza orientativa, con contenuti di base e trasversali, mentre il terzo anno è maggiormente professionalizzante.