Divieto di utilizzo degli smartphone nelle scuole - è una buona idea?

L'uso degli smartphone da parte dei bambini nelle scuole italiane suscita sempre più controversie. L'influenza negativa dei telefoni durante le lezioni è confermata sia dagli insegnanti sia dai genitori, i quali notano che i bambini non si concentrano sulle lezioni. Per questo motivo, le istituzioni scolastiche stanno gradualmente introducendo il divieto di utilizzare smartphone all'interno della scuola, ma ciò provoca resistenza da parte di una parte della società. Un tale divieto è una buona soluzione?La dipendenza dal telefono si manifesta principalmente nel non separarsi mai dallo smartphone durante tutta la giornata. Il bambino lo prende in mano istintivamente, tenta continuamente di sbloccare lo schermo o controlla i messaggi sui social media. L'impossibilità di utilizzare lo smartphone provoca nel bambino ansia e talvolta persino aggressività, soprattutto quando il genitore vieta l'ulteriore uso del telefono. È evidente anche l'effetto degli smartphone e dei social media sul sonno . Un adolescente che guarda lo schermo prima di addormentarsi è maggiormente a rischio di insonnia e di disturbi neurologici. L'uso di telefoni e social media da parte dei bambini dipendenti provoca un rilascio di dopamina, che è associato alla sensazione di piacere. È lo stesso rilascio dopaminico che si verifica nel caso di assunzione di sostanze psicoattive, alcol, farmaci oppioidi o altre sostanze che creano dipendenza. Nei casi più estremi, i bambini affetti da dipendenza da telefono (fono-dipendenza) mostrano sintomi classici di astinenza quando non possono usare il telefono. Tra questi si possono riscontrare tremori alle mani, forte ansia o paura e persino sintomi di psicosi.Le scuole che hanno deciso di introdurre il divieto di utilizzo degli smartphone non vietano agli studenti di portare i telefoni. Gli studenti non possono usarli durante le lezioni e durante le pause. Il telefono può essere tenuto nello zaino o nell'armadietto della scuola, ma è vietato tirarlo fuori. In caso di necessità di effettuare una chiamata al genitore, sarà l'insegnante che tiene la lezione o il tutor delle classi più giovani a chiamare. È anche possibile effettuare una chiamata urgente direttamente dalla segreteria della scuola.L'introduzione del divieto di utilizzo degli smartphone durante le pause è spesso accompagnata dalla proposta di altre attività per i bambini. Le scuole mettono a disposizione giochi di carte e da tavolo, libri aggiuntivi da leggere, e la possibilità di partecipare ad attività sportive, artistiche e altro. In questo modo, i ragazzi si concentrano su altre attività e imparano a vivere senza lo smartphone.Gli insegnanti sono concordi nell'affermare che l'introduzione del divieto di utilizzo dei telefoni a scuola ha un impatto positivo sulla concentrazione degli studenti durante le lezioni e sul loro comportamento. I bambini sono più tranquilli e gestiscono meglio le emozioni. Inoltre, gli studenti dimenticano meno spesso i compiti, il materiale scolastico o l'esecuzione di altre attività assegnate dall'insegnante.Come reagiscono i genitori e gli studenti al divieto? I genitori condividono l'opinione degli insegnanti, anche se alcuni di loro temono che in caso di necessità il contatto con il bambino sarà limitato. Gli studenti sono più scettici, ma dopo una prima fase di adattamento alla nuova situazione reagiscono positivamente alla possibilità di partecipare a nuovi giochi o attività sportive proposte dagli insegnanti.