DIY Christmas Craft, domani il laboratorio per bambini al Polo Museale

Per la Rassegna natalizia Sere d'incanto 2024 giovedì 12 dicembre alle ore 17:00 Presso il Polo Museale di Trani "DIY Christmas Craft" per un Natale "Green". La preparazione alla festa del Natale è un evento divertente e, man mano che ci si avvicina al 25 dicembre, cresce l'entusiasmo, soprattutto quello dei bambini.In questo periodo che precede la festività al Polo Museale di Trani si terrà il laboratorio "DIY Christmas Craft" per bambini a partire dai 4 anni che, con materiali di riciclo, daranno vita a simpatici addobbi natalizi in un'atmosfera magica fatta di musiche natalizie, colori e profumi che solo il Natale sa donare.Lavoretti creativi di Natale, per i quali fantasia, immaginazione, desideri, aspettative e sogni sono ingredienti principali per la loro realizzazione. Questi lavoretti riscontrano sempre un grande coinvolgimento dei più piccoli ed una loro partecipazione attiva: si tratta di attività particolarmente gradite, lo svolgimento delle quali contribuisce a sviluppare determinate abilità, capacità, talenti e doti di ogni piccolo partecipante.L'obiettivo del laboratorio è di insegnare ai bambini a creare con poco, incentivare la loro fantasia ed applicare il loro senso dell'ingegno, un buon modo per educare i bambini a non sprecare, a rispettare la natura e l'ambiente che li circonda ripensando in chiave creativa ai temi del recupero e del riutilizzo.Posti limitati e prenotazione telefonica obbligatoria, quota di partecipazione € 6,00.Possibilità di "ticket merenda" ad € 3,00 da consumarsi presso la Caffetteria del MuseoInfo tel. 0883582470 o email info@fondazioneseca.it