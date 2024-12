Domani il gran concerto bandistico Pietro Mascagni in villa comunale

L'organico è composto da seri professionisti, orchestrali, docenti e allievi o diplomati al conservatorio.

Il repertorio spazia tra le più belle pagine liriche, sinfoniche e contemporanee di autori come Verdi, Puccini, Bellini, Mascagni, Donizzetti, Catalani, Gounod, Bizet, Offenbach, Rossini, Wagner, Chaikovskij, Suppé. Lehar, Strauss, Rota, Morricone, alla musica leggera e moderna di autori come Pino e Livio Minafra, al jazz come brani del celebre Duke Ellington.

Il cast solistico rimane confermato e vedrà ancora come Primo Clarinetto il prof. Rocco Di Rella, al Flicorno Sopranino il prof. Domenico De Musso, al Flicorno Soprano il sig. Saverio Baldassarre, al Flicorno Tenore il prof. Salvatore Barile, al Flicorno Baritono il prof. Emanuele di Lernia e alla Prima Tromba il prof. Domenico Pellegrini.

La direzione artistica vedrà ancora una volta alla bacchetta il Maestro Prof. Michele Di Puppo, già clarinettista di chiara fama, docente di conservatorio, direttore di vari concerti bandistici, tra cui la Banda di Ruvo di Puglia di Pino Minafra e soprattutto solida colonna del Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" – Trani.



Per l'occasione, oltre alla presentazione della nuova stagione artistica 2025 e all'invito della cittadinanza intera a seguire il concerto secondo il programma pubblicato dagli organizzatori, il Presidente e Capobanda artistico Prof. Emanuele di Lernia, dato il periodo natalizio tiene a mandare un proprio messaggio di auguri con queste parole:

- "Gli auguri per un sereno Natale partono dal più profondo del nostro cuore, con l'auspicio di colpire i vostri affinché regni amore e tanta buona musica, e che il 2025 sia ricco di pace" -.

In occasione del Festival delle Bande Musicali nella nostra città di Trani, dal titolo "Risuoni della Cassa Armonica", organizzato dalla Città di Trani, Palazzo delle arti Beltrani e dall'Associazione delle Arti, nell'ambito del Natale Tranese, che vedrà l'esibizione del Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" – Trani nella giornata di domani, domenica mattina 15 dicembre dalle ore 10.00, l'Associazione Culturale Musicale "Pietro Mascagni" - Trani con il patrocinio della Città di Trani e la Regione Puglia con "Patrocinio del Presidente della Giunta Regionale, concesso con Decreto n° 495 del 12/11/2024", è lieta di presentare il Manifesto della Nuova Stagione Artistica 2025 del Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" Trani, Direttore M° Michele Di Puppo, Capobanda artistico⏐Presidente Prof. Emanuele di Lernia.Dal 2004, sotto la direzione del prof. Emanuele di Lernia, attuale Capobanda e Presidente dell'Associazione Culturale Musicale "Pietro Mascagni", il Concerto Bandistico (migliorato nell'organico e rivisitato in tutti i suoi aspetti musicali e di immagine), è diventata una vera e propria Orchestra di fiati; essa è gestita dall'Associazione Culturale Musicale "Pietro Mascagni", associazione sorta per volontà degli unici eredi della grande e tradizionale realtà passata della Banda di Trani, dove si sono alternati direttori del calibro del Maestro G.B. Travisani, F. Carrozza, G. Chielli, O. De Giorgi e del Maestro Raffaele Miglietta, con l'obiettivo di conservare gli ideali artistici di qualità che l'hanno sempre contraddistinta, evidenziando che una grande Orchestra non la s'inventa, ha bisogno di avere alle spalle una grande storia... come, appunto, quella della Banda di Trani.