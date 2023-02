Verso il tutto esaurito le repliche della commedia di Enzo Guacci

Eccezionalmente disponibili anche attraverso WhatsApp gli ultimi biglietti, per facilitare la possibilità a chi non è riuscito di assistere a quello che si può definire uno degli eventi culturali più importanti dell'anno appena trascorso nella Città: che i tranesi avessero nostalgia e bisogno del teatro lo si è visto non solo nel tutto esaurito delle quattro serate di dicembre ma anche nelle file di lunedì e mercoledì in piazzetta San Francesco per accaparrarsi i biglietti per assistere alla replica di "Na cullane, nu braccial e un aniedd" di e con Enzo Guacci .I giovani di Tranensis, veri artefici del ritorno sulle scene del maestro Guacci e in generale della commedia in vernacolo, autentica espressione della "tranensità" che questa associazione porta avanti da quasi un anno, hanno stabilito per l'ultimo giorno di prevendita, la possibilità della prenotazione dei biglietti gli ultimi disponibili , via WhatsApp al numero 3467455706, unita alla prenotazione In presenza, a partire dalle 19, di domani venerdì 17 febbraio.