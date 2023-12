Domenica a Trani si vota per eleggere il nuovo presidente della Provincia Bat

Domenica 3 Dicembre 2023 importante appuntamento per la Provincia Barletta Andria Trani per eleggere il proprio Presidente.Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri Comunali della Provincia Barletta Andria Trani e dovranno votare nel solo giorno di Domenica 3 Dicembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00.Il Seggio elettorale sarà ubicato negli Uffici della Provincia a Trani alla ex S.P. 130 Trani – Andria Km. 1,500 (in passato sede dell'Università LUM) e sarà aperto nella sola giornata di domenica 3 Dicembre p.v. dalle ore 8:00 alle ore 20:00.Lo spoglio verrà effettuato di seguito al termine delle operazioni di voto (ore 20:00) e successivamente sarà proclamato il Presidente eletto tra i due soli candidati: Bernardo Lodispoto (Presidente uscente e Sindaco di Margherita di Savoia) e Michele Patruno (Sindaco di Spinazzola).