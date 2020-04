Domenica delle Palme, oggi la messa di Don Dino in diretta su TraniViva

Ancora una domenica con le messe senza fedeli in tutta l'Italia, eppure l'Eucaristia continua ad essere celebrata anche se a porte chiuse. Quella di oggi a Trani sarà una domenica delle Palme senza ulivi e abbracci nelle parrocchie, ma con le celebrazioni dei parroci in diretta Tv e Social.I fedeli, infatti, potranno seguire la Messa in diretta streaming dalla Chiesa di San Magno sul sito di TraniViva. A celebrarla sarà Don Dino dalle ore 18. Domenica di Pasqua, invece, dalle ore 11.30, si potrà guardare in diretta dalla Chiesa della Madonna del Pozzo la Santa Messa.