Domenica Imp(a)zza il Natale del Giullare. E serate alla Locanda per tutte le feste

A Trani ritorna l'iniziativa "Imp(i)azza il Natale", una grande festa nei pressi del ristorArte "La locanda del giullare": il nostro progetto di buona cucina, arte e inclusione socialeDopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, Domenica 18 dicembre, in piazza Mazzini, la Cooperativa Sociale "Promozione Sociale e Solidarietà" con i suoi Servizi e Progetti, e in particolare con La Locanda del Giullare, presenterà alla città la seconda edizione di "Imp(i)azza il Natale". L'iniziativa, sostenuto dal Comune di Trani e da Trani Autism Friendly, sarà un modo per far sentire l'atmosfera magica delle festività a grandi e piccini.A partire dalle ore 18,00 Piazza Mazzini sarà invasa da un susseguirsi di immagini, suoni e colori grazie alla musica della Free Band, la slitta di Babbo Natale con la sua posta per le letterine, i mercatini tipici con prodotti artigianali e solidali di circa 20 espositori e un'attenzione particolare anche al palato con la degustazione di pettole e vino a cura della Locanda del Giullare, tutto sotto un tetto di luci natalizie, che allieteranno cuore e vista.Una preziosa occasione in cui raccontare la bellezza dell'inclusione che in quella Piazza si respira ormai dal mese di aprile con La Locanda del Giullare e la sua splendida brigata, ma che è mission centrale del lavoro che con i vari progetti tutto l'anno portiamo avanti tra arte, lavoro, spettacoli, servizi.Il RistoraRte, progetto nato grazie ai contributi della Regione Puglia a valere sull'Avviso "Puglia Sociale IN" e della Fondazione Banco di Napoli e più volte sostenuto dal Comune di Trani, durante il Natale darà spazio a quel connubio tra arte (che eredita dal Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera "IL Giullare") e ristorazione che lo caratterizza. Infatti in Locanda sono previsti i seguenti appuntamenti:- 15 dicembre: Note in Locanda con la cantante tranese Federica Paradiso- 22 dicembre: Note in Locanda con il pianista di Bari Carlo De Liso- 25-26 Dicembre 2022 e 1-6 Gennaio 2023: "I Giullari in Musical" a cura della Compagnia Teatrale Il Giullare- 29 Dicembre: Note in Locanda con il sassofonista e Direttore di Orchestra di Giovinazzo Vincenzo IgnomirielloInfo allo 0883/587387, anche inviando un messaggio whats app.Gli ingredienti per gustare con noi piatti ricchi di inclusione ci sono tutti, mancate solo voi!Vi aspettiamo!La Locanda del Giullare – il RistoraRtePiazza Mazzini n. 8 – Trani (BT)Mail: info@lalocandadelgiullare.it – Tel/WA 0883/587387Coop. Soc. "Promozione Sociale e Solidarietà"c/o Centro Jobel – Via Giuseppe Di Vittorio n. 60 – Trani (BT)Tel. 0883/501407 – WA 351/5704861Mail: promosocialetrani@libero.it