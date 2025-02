Domenica la seconda edizione della festa di Carnevale organizzata dall'Avis

Mancano pochi giorni alla seconda edizione del "SIVA' Carnival Party", organizzata da Avis Trani, domenica 23 febbraio, in piazza Plebiscito, nel piazzale antistante l'ingresso della villa Comunale di Trani, dalle ore 10.00 alle 13.00."E' un'occasione che raddoppia il nostro impegno. Siamo portavoce di un messaggio di gioia e al contempo di speranza. Per noi volontari è importante sensibilizzare la città alla donazione del sangue e del plasma - sostengono i volontari del Servizio Civile in Avis attualmente in servizio e concludono - Avvicinare i più piccoli, pensiamo sia un modo strategico per crescere insieme nel nome della solidarietà"Ad accogliere grandi e piccini ci sarà Moscatina, iconica maschera locale collegata alla valorizzazione del vino Moscato, "nata" durante un Carnevale tranese celebrato sulla fine degli anni '80.La giornata sarà animata dal DJ Vittorio Cassinesi affiancata da attrazioni ludiche e sportive, grazie anche alla partecipazione di Scherma Trani, dell'associazione sportiva Avis Trani Basket e dell'Associazione Terra Madre, per vivere insieme un giorno di grande festa. Avis Basket Trani allestirà un'area gioco dedicata interamente allo sport, mentre l'Associazione Terra Madre organizzerà uno spazio Art Attack creativo, dove i bambini potranno realizzare un simpatico gadget ricordo e una bellissima lettura animata a tema, dedicata ai bambini dai 4 anni in su, prevista alle ore 10.30Ad intrattenere il pubblico, con esibizioni artistiche e speciali coreografie, si conferma per il secondo anno consecutivo, alle ore 11.00, la scuola di danza "Le mille e una passione A.S.D." di Linda Parente e per la prima volta si esibirà per AVIS Trani, alle ore 12.00, la scuola di ballo "Trani Dance".Per tale occasione, AVIS Trani, inoltre, ha invitato tutte le scuole primarie della città di Trani a partecipare ad una "gara" di disegno, in cui verrà premiato il lavoro più creativo e originale che si ispira allegoricamente alla solidarietà. La giuria sarà composta da rappresentanti AVIS e non solo. I disegni dovranno essere consegnati entro le ore 11:30 di domenica 23 febbraio. La premiazione avverrà alle 12:30.Fondamentale la collaborazione di OER Trani, che offrirà un valido supporto di sicurezza per la durata della manifestazione e Trani Soccorso per il supporto di logistica.Tante, dunque, le collaborazioni attraverso cui AVIS Trani darà vita domenica 23 febbraio all'evento "SIVA' Carinval Party", per avvicinare e sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del dono e ricordarne l'importanza ogni giorno."Un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale per l'attenzione e la collaborazione. Siamo grati del loro operato che ci consente di realizzare la 2° edizione del "SIVA' Carnival Party, occasione per mettersi in gioco attraverso i valori della solidarietà, dell'altruismo e del dono, che da sempre contraddistingue AVIS Trani'' dichiara la Presidente AVIS Trani, Luisa Sgarra, conclude "L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Trani ed è aperta a tutti".