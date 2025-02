Moscatino, la maschera tranese protagonista al Carnevale di Novara

Il Carnevale di Novara ha ospitato una grande novità per la città di Trani: la presentazione della maschera "Moscatino", simbolo della tradizione tranese. L'evento si è svolto ieri, domenica 23 febbraio, con grande successo e partecipazione. La maschera è stata presentata in Piazza Castello dal presidente dell'associazione Lacarvella di Trani, Antonio Russo, all'interno del Carnevale organizzato dal Coordinamento Maschere Italiane e dal Comune di Novara.Questa iniziativa ha riscosso un grande riscontro da parte del pubblico, con molti presenti che hanno apprezzato l'inserimento di una nuova maschera che rappresenta la tradizione culturale di Trani in un contesto diverso dal solito, dimostrando la bellezza e il valore della città anche oltre i suoi confini. Il "Moscatino" ha conquistato i cuori dei novaresi, portando con sé non solo la tradizione carnascialesca di Trani, ma anche il fascino di una città che sempre più si distingue per il suo impegno culturale.Antonio Russo ha sottolineato l'importanza di proseguire su questa strada, facendo appello all'amministrazione comunale di Trani affinché organizzi eventi simili, in modo da far conoscere e diffondere la tradizione del Carnevale tranese. "Abbiamo due maschere tranesi che meritano di essere conosciute. Facciamo in modo che anche questa tradizione, che è cultura, arte e bellezza, possa crescere e prosperare", ha dichiarato il presidente dell'associazione Lacarvella.L'invito è stato esteso a una rappresentanza dell'amministrazione comunale di Trani a partecipare a questa iniziativa e a considerare la possibilità di avviare una partnership con il Centro Coordinamento Maschere Italiane. Tale collaborazione, che coinvolge tutti i comuni che presentano maschere tradizionali, permetterebbe alla città di Trani di entrare a far parte di una rete di comuni che promuovono la cultura e i prodotti tipici locali, contribuendo alla diffusione della città e dei suoi tesori culturali in tutta Italia. L'iniziativa del Coordinamento Maschere Italiane offre alle città la possibilità di partecipare a numerose manifestazioni organizzate in tutta Italia, portando in ogni angolo del paese le tradizioni, la storia e i prodotti tipici delle città partecipanti. Un'opportunità unica per Trani, che potrebbe trarre grandi benefici in termini di visibilità e promozione del proprio patrimonio culturale.Un sentito ringraziamento è stato rivolto da Antonio Russo a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione della maschera "Moscatino", tra cui la professoressa Giusy Bonomo, la signora Margherita Simone e la signora Antonella Fusillo di Conversano, che hanno collaborato alla creazione della maschera. Un grazie anche a Rifà Sofà, Giusky e l'atelier di Rosa Lippolis, che hanno fornito i tessuti e gli accessori necessari per completare la realizzazione della maschera, e alla presidente Savia Damato della Work in Progress per l'iscrizione della maschera al Centro Coordinamento Maschere Italiane.Con il successo della presentazione di Moscatino, Trani ha dimostrato ancora una volta di avere una tradizione culturale ricca e variegata, pronta a essere portata all'attenzione di tutta Italia.