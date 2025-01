Domenica si recupera il mercato non svolto del 24 dicembre

Domenica 5 gennaio si terrà un mercato di recupero in via Falcone (quello non svolto del 24 dicembre). Ai soli fini della viabilità, il giorno 5 GENNAIO 2025 nella fascia oraria 05.00-17.00, è istituito il DIVIETO DI FERMATA e del DIVIETO DI TRANSITO su:VIA GIOVANNI FALCONE – Intero tratto VIA PAOLO BORSELLINO – tratto compreso fra la Via Pozzo Piano e via Pisa ECCETTO il transito dei soli veicoli di soccorso/emergenza e dei veicoli delle forze di Polizia Stradale esclusivamente nella preposta corsia di emergenza.