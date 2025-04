Don Natale Albino accanto ai potenti della Terra ai funerali di Papa Francesco

Dopo essere già apparso nei giorni scorsi davanti al feretro di Papa Francesco per un momento di preghiera e raccoglimento, oggi don Natale Albino, presbitero tranese e ambasciatore diplomatico della Santa Sede, è nuovamente balzato all'attenzione durante la diretta di Rai1.In occasione dei solenni funerali del Santo Padre, trasmessi in mondovisione, don Natale è stato infatti ripreso mentre si trovava accanto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ad altri rappresentanti di spicco della politica e delle istituzioni internazionali. Una presenza discreta ma significativa, che testimonia il ruolo di rilievo che il sacerdote tranese ricopre all'interno della diplomazia vaticana, in un momento di grande importanza per la storia della Chiesa e per l'intera comunità internazionale.La sua figura, già nota nella sua città d'origine, si conferma oggi ancora più vicina agli snodi cruciali della vita ecclesiale e diplomatica mondiale, in un evento che ha raccolto l'ultimo saluto di milioni di fedeli al Papa scomparso.