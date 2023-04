Don Raffaele Sarno su Rai1 in uno speciale dedicato al mondo carcerario

"Perché non io?". È questo il titolo dello speciale del Venerdì Santo di "A Sua Immagine", il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura andato in onda oggi alle 14.05 su Rai 1 e che ha visto tra gli ospiti don Raffaele Sarno, cappellano del carcere femminile di Trani. Quest'anno l'ambientazione scelta è stata quella di un luogo di dolore per eccellenza: un carcere, nello specifico quello di Regina Coeli di Roma. Un luogo particolare per affrontare tante problematiche legate a questo mondo e a chi lo vive quotidianamente: non solo detenuti, polizia penitenziaria, cappellani, educatori, magistrati di sorveglianza, volontari e parenti delle vittime; a ciascuno di essi è stata associata una vicenda umana con un protagonista, e anche un particolare personaggio evangelico della Passione, da Barabba alle "Tre Marie", da Nicodemo a Giuseppe d'Arimatea. Con Lorena Bianchetti tanti ospiti e tante storie di sofferenza e di riscatto, di fatica e di speranza; esperienze personali che hanno portato alla luce anche tante problematiche di questo presente, come il sovraffollamento e il suicidio nelle carceri, i problemi delle madri detenute e i loro bambini, le rinascite esistenziali da costruire nelle carceri minorili, le grandi opportunità offerte dalla Giustizia Riparativa. Sono i chiaroscuri di un mondo particolarmente caro a Papa Francesco, che in un carcere minorile, quello di Casal Del Marmo, in una delle sue primissime uscite pubbliche del suo pontificato, pronunciò la frase che è stato scelto come titolo di questo Speciale. Qui per rivedere l'intera puntata.