Doni e dolci per i detenuti degli Istituti Penali di Trani

Per il terzo anno consecutivo, i Padri Trinitari del Presidio di Riabilitazione "A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna" di Andria, sono giunti a Trani presso gli Istituti Penali per consegnare calze con doni per i figli dei detenuti e dolci per i reclusi presenti.Con il direttore degli Istituti Penali, ad accogliere il rettore dei Trinitari di Andria Padre Francesco Prontera, giunto con alcuni collaboratori, vi era il Dirigente della Polizia Penitenziaria di Trani, dottor Vincenzo Paccione. A causa delle stingenti misure anti contagio, la donazione è stata effettuata fuori dalle mura del carcere, ma come per altri gesti di altruismo che in questi mesi i Padri Trinitari di Andria hanno compiuto presso gli Istituti Penali di Trani, anche quest'ultimo è stato accolto con molto calore e gratitudine.Ed i Padri Trinitari di Andria, vista l'emergenza socio sanitaria che il territorio del nord barese sta vivendo e considerato che una grossa fetta della società civile si è trovata privata di primari mezzi di sostentamento, continuano nella libera raccolta fondi intrapresa, onde poter partecipare al disagio di tante famiglie che si trovano ad affrontare il quotidiano con estrema difficoltà.Oltre a farsi promotori dell'iniziativa, garantiscono che qualunque somma verrà raccolta, questa sarà investita in beni di prima necessità. "Ringraziano anticipatamente e di vero cuore tutti coloro che vorranno unirsi con generosa partecipazione".