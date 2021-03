Doposcuola per minori con problematiche socioeconomiche, si parte lunedì

Continua l'impegno dell'Amministrazione Comunale per i minori e per le fasce più deboli della città. Alla luce delle richieste pervenute da molte famiglie e dalla comprovata validità del servizio indicata dagli istituti scolastici del territorio, sulla scia di quanto già messo in atto negli scorsi anni, il Comune di Trani ha predisposto l'impianto del servizio di assistenza scolastica per minori con problematiche socioeconomiche per l'annualità 2020/2021.La commissione giudicatrice, composta dal dirigente dell'Area Ufficio di Piano Trani-Bisceglie, Alessandro Attolico, congiuntamente alle assistenti sociali e al personale dei servizi sociali, in base alla verifica formale dei requisiti previsti dall'avviso pubblico, ha ammesso alla realizzazione del servizio di sostegno scolastico a minori a rischio, i soggetti: Cooperativa Sociale Xiao Yan, Centro Socio Educativo Antoniano dei Rogazionisti, Associazione Promozione Sociale e Solidarietà Onlus e Grow Up Società Cooperativa Sociale.Dopo aver effettuato l'abbinamento ed attribuzione alle varie realtà ammesse dei 68 minori (bambini e ragazzi, italiani e stranieri, di età compresa tra i 6 e 14 anni), il servizio di doposcuola partirà lunedì 8 marzo. Fra le altre attività garantite, incontri periodici per le famiglie dei bambini e ragazzi che partecipano al progetto così da promuovere forme di intervento di prevenzione contro il rischio di emarginazione e devianza minorile.Il servizio di doposcuola e di supporto alle famiglie rientra in una più ampia politica di prevenzione ed integrazione sociale per il benessere dei minori. Il numero dei minori presi in carico rappresenta la cifra dell'impegno e della volontà dell'attuale amministrazione di garantire il pieno sviluppo e il futuro di tutti i bambini della città, con particolare attenzione alle fasce più deboli.