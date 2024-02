Doppia evasione dal carcere di Trani: caccia a due uomini di origine marocchina

Rocambolesca evasione nel pomeriggio di oggi dopo le 14:00 dal Carcere maschile di Trani: si tratta di due persone di origine marocchina e l'evasione è avvenuta grazie a lenzuola annodate, come nella migliore tradizione dei film ma anche della realtà.L'agente di guardia era da solo nel reparto di accoglienza dove erano i due - circostanza della insufficienza di personale più volte sottolineata anche dal Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) - che hanno sfruttato il cancello aperto e poi sono usciti utilizzando la stessa via dell'ultima evasione dell'agosto di due anni fa, passando dall'intercinta (il muro che è intorno al muro di cinta); e poi, scavalcando sono scesi dal muro di cinta con la corda di lenzuola, pare dal lato rivolto verso via Andria.«È con amarezza che apprendiamo di queste notizie» - dichiara il segretario regionale del Sappe Federico Pilagatti. «Con carenza di personale il muro di cinta è sguarnito e non è così impossibile per i detenuti scappare proprio come è successo oggi».Le forze di Polizia di Trani e del territorio sono impegnate per individuare i due evasi.