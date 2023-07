Droga e telefonini nel carcere di Trani con drone, pilota arrestato dai poliziotti

E' successo ancora una volta, in questa circostanza ci ha provato un ventinovenne di origini brindisine il quale con l'ausilio di un drone ha tentato di far recapitare all'interno dell'istituto tranese un ingente quantitativo di droga di diversa tipologia e ben sei mini telefoni cellulari e uno smartphone. Il tentativo sarebbe avvenuto nella tarda serata di sabato primo luglio: il drone che sorvolava sopra il penitenziario con luci spenti sarebbe stato individuato dalla polizia penitenziaria prima che arrivasse a destinazione. Con una azione fulminea i poliziotti penitenziari avrebbero intercettato il pilota del drone il quale alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga attraverso le campagne intorno all'istituto. I poliziotti lo avrebbero raggiunto ed arrestato mentre droga e telefonini sarebbero stati rinvenuti e sequestrati.«La nostra O.s. - si legge in una nota diffusa da Osapp Puglia - da molto tempo denuncia il fallimento dell'amministrazione penitenziaria la quale rimane assolutamente inerme nonostante i numerosi ritrovamenti, durante le perquisizioni, di droga e telefoni ben occultati nelle stanze di detenzione. Da anni chiediamo di schermare gli istituti penitenziari da inutili simili tentativi. Se non fermiamo i droni le conseguenze saranno drammatiche, ma tanto noi già ben conosciamo il finale a farne le spese sarà sempre un poliziotto penitenziario, ma qualcuno che sa di dover intervenire si faccia un esame di coscienza».