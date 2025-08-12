Daniela Carolina Piunti e Stefano Iervicella
Daniela Carolina Piunti e Stefano Iervicella
Attualità

Due artisti ed una panchina di Trani: la bellezza ci salverà

Stefano Iervicella e Daniela Carolina Piunti da Ascoli Piceno in città per un gesto gentile

Trani - martedì 12 agosto 2025 06.50
"Si ringrazia Amedeo Bottaro Sindaco di Trani per la gentile e amichevole concessione. Andate a fotografarvi sulla panchina variopinta in Piazza Santa Maria di Colonna a Trani. Grazie a Stefano Iervicella, che ha dedicato l'opera alle sue figlie e alla Maestra d'Arte Daniela Carolina Piunti per questo omaggio alla Città di Trani", così scrive in un posto social Don Giorgio Del Vecchio che, prima di diventare sacerdote fidei donum nelle Marche dell' Arcidiocesi di Trani, è stato collaboratore della Parrocchia Spirito Santo a Trani.

Don Giorgio con il suo post diffonde la bellezza di un gesto spontaneo di due artisti , Stefano Iervicella e Daniela Carolina Piunti, che da Ascoli Piceno, in vacanza a Trani, hanno pensato bene di adottare artisticamente una panchina che si trova sul Piazzale di Santa Maria di Colonna per farne un punto di bellezza: lo hanno fatto spontaneamente e con il sorriso,

"La bellezza salverà il mondo" è una celebre citazione di Dostoevskij, spesso interpretata come la forza trasformativa della bellezza che può elevare lo spirito umano e ispirare il bene. L'idea che questa salvezza avvenga attraverso "piccoli gesti spontanei" aggiunge un livello di significato. In un mondo spesso caotico e disorientato, la bellezza di un atto di altruismo, di un momento di condivisione o di un'espressione artistica come quella di Stefano e Daniela può avere un impatto profondo. Questi gesti, proprio perché spontanei e disinteressati, hanno la capacità di risvegliare l'empatia e la speranza, ricordandoci la nostra umanità condivisa.

Il gesto non è passato inosservato ed un utente social ha così commentato: "Stamattina come ogni giorno vado al mare ,ed ecco che trovo due persone gentilissime che mi spiegano che stanno dipingendo questa panchina con l'autorizzazione del comune, ma logicamente senza nessuna compenso , che dirvi sono orgogliosa che c è gente che ama quello che fa.. non mi rimane che dirvi solo grazie grazie di vero cuore... NB adesso ci sono i fiori sulla panchina e non la ruggine". Vero davanti a questi gesti l' unica vera parola da pronunziare è un profondo: grazie.
Stefano Iervicella - Daniela Carolina PiuntiStefano Iervicella - Daniela Carolina PiuntiStefano Iervicella - Daniela Carolina PiuntiStefano Iervicella - Daniela Carolina Piunti
  • Trani Estate 2025
