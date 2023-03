"Due occhi non bastano per questa Trani": la star rumena Haiducii ammaliata dalla nostra Città

Nel 2004 era stata ospite al Festival di Sanremo con un tormentone che aveva fatto ballare tutta Europa. Haiducii - nome d'arte di Paula Monica Mitrache - è una cantante nata nella capitale romena da padre olteno e madre moldava e che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo dopo esser stata eletta, per 2 anni consecutivi, Miss Bucarest.L'artista ha un legame molto profondo con l'Italia dove ormai si è trasferita e dove si esibisce in concerti soprattutto nelle piazze estive ; e in questo periodo, come testimoniato dal suo profilo Instagram , sta organizzando eventi proprio tra Puglia e Basilicata. Una tappa a Trani e una dichiarazione d'amore con i fiocchi pubblicata in un post in cui si è fatta immortalare davanti ai pannelli della porta del Duomo opera del grande artista Barisano da Trani: "'Due occhi non bastano per questa Trani ".L'artista, che ha un grande seguito social, ha suscitato una serie di commenti che non fanno che confermare la bellezza di Trani da chi la conosce e incuriosisce chi invece non ci sia mai stato. Dunque una bella pubblicità per la nostra città da un' artista che viene da un altro paese ma che ai nostri territori è legata in maniera speciale.Un percorso in crescita fatto di studio e lavoro. Formatasi nella scuola d'arte musicale di Bucarest, è approdata sulla scena come cantante, attrice e conduttrice per la TV nazionale romena. Adolescente si è trasferita in pianta stabile in Italia. Oltre alla sua lingua madre parla correttamente italiano, inglese e russo