Due ore di musica in Villa comunale con il concerto de Il Preludio

Come ogni anno, l'Associazione Musicale Culturale "Il Preludio" il 24 Settembre 2023 ha organizzato un concerto serale nella Villa Comunale (Cassa Armonica) di Trani dal titolo Un saluto all'Estate, sia per concludere le proprie attività musicali e culturali dell'anno 2022-2023, congedandosi, in tal modo, dalla calda estate tranese, sia, contemporaneamente, per iniziare le lezioni dell'anno 2023-2024 all'insegna della buona musica e del buon umore.



All'interno della manifestazione si sono esibiti: al sax il piccolo Samuel Papagno (7 anni e mezzo), all'inizio del concerto, con due brani tratti dal repertorio di Jimmy Sax, riscuotendo molti applausi, vista la sua tenera età, oltreché la sua indiscutibile bravura; ma un successo è stata anche l'esibizione di Valeria di Lernia, che ha cantato armoniosamente un difficile brano di Amy Winehouse, suscitando ammirazione e compiacimento tra i diversi e numerosi cittadini presenti all'evento, pur non essendo stato molto clemente il meteo della serata tra vento e pioggia ad intermittenza.



Però la parte del leone l'ha fatta sicuramente il Gruppo Preludio, composto di ben cinque elementi, con Romolo Anastasia alle tastiere, Michele Anastasia al sax, Davide Picardi alla chitarra, Savino Vurchio al basso e Tommaso Cappelluti alla voce. Tale ensemble musicale ha commosso, incantato e divertito i presenti, alcuni dei quali hanno anche ballato (singolarmente o in coppia) su un repertorio che svariava dagli anni 60 agli anni 70 senza soluzione di continuità per circa due ore di concerto.



Una bella serata, conclusa con la promessa da parte di tutti gli artisti e soci dell'Associazione Musicale Culturale "Il Preludio" di un primo arrivederci alle prossime festività natalizie e poi anche di future esibizioni e manifestazioni promosse ed organizzate nel 2024 dalla stessa Associazione.