E anche Beppe Fiorello ...si fermò a Trani, a gustare bellezza e ottimo cibo

"Una graditissima sorpresa!" Cosí, in un post pubblicato in serata sulla pagina del ristorante Pescandolo a Trani in piazza Plebiscito, la didascalia a una bella fotografia del titolare Pasquale Crocetta e dello chef Vito Corposanto insieme a Beppe Fiorello.Il popolare attore, noto soprattutto per le sue interpretazioni in fiction che raccontano biografie di personaggi celebri della storia italiana, a Trani era solo di passaggio, ma ha voluto fermarsi per ammirare le bellezze del centro storico ( "Trani è bellissima, ha commentato"), e assaggiare le prelibatezze per le quali Trani é sempre più rinomata."Una persona davvero gentile, alla mano, semplice, proprio come appare in televisione, é stato davvero un onore averlo nel nostro ristorante e una grande felicità vederlo gustare e apprezzare la nostra cucina" : così Pasquale Crocetta, che ai vip che passano dal suo ristorante é ormai abituato ; "ma ogni volta è una piacevole sorpresa davvero, specialmente se sono artisti con la A maiuscola, professionisti dello spettacolo come Beppe Fiorello".L'attore ha gustato gli antipasti a base di pesce crudo e carpaccio e un primo a base di tagliolini con cozze, vellutata di patate, olive taggiasche e taralli sbriciolati : piatti al sapore di Trani , che continua ad attrarre sempre di più con la sua fama di Città dalla bellezza rara dove si mangia bene, anzi, benissimo.