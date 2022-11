E anche Biagio Antonacci si fermò a mangiare: un sopralluogo per la prossima estate?

E non c'è niente da fare: Trani, ammalia sì per la sua bellezza, ma sicuramente anche tanto per la eccellenza della sua ristorazione. In pochi giorni di questo autunno silenzioso , dopo Massimiliano Ossini, Michele Matera ha visto entrare nella sua Corteinfiore un artista tra i più amati della musica italiana, Biagio Antonacci. Come si sente dalle storie di Instagram la venuta in Puglia del cantautore bolognese orbita intorno a Bari, tappa del suo tour, ma una visita nella nostra città non ha voluto perdersela.Chissà, magari un sopralluogo per immaginare un concerto nella prossima estate? I fan come in tutta Italia qui non gli mancano, e lo scambio con un ammiratore con tanto di citazione di versi da una sua bellissima ballata sulla t shirt ("il tempo non ti cambia ma ti spiega") speriamo bene possa essere un primo piccolo innesco, insieme alle specialità che pare abbia apprezzato davvero con molto gusto. "Chi sa amare sa anche aspettare", gli dice l'ammiratore della t-shirt e lui riprende lo scambio divertito e contento: "Funziona solo se stiamo insieme!".E se un'altra canzone recitava "Sognami", a Trani sogniamo che tutte queste belle presenze significhino che in pentola oltre alle eccellenze dei nostri ristoranti stiano bollendo grandi progetti.