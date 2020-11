"E il primo lo abbiamo beccato": fermato dal Nucleo degli Ispettori ambientali il probabile autore di un rogo

E' stato "beccato" (come lo stesso sindaco Amedeo Bottaro annuncia in un post sui social) mentre si ritirava da un terreno della zona di via delle Tufare dove aveva appena bruciato un gran quantitativo di materiale vario, che causava fumo e cattivo odore in gran parte dell'area circostante: un uomo è stato fermato in serata nel corso di un Intervento effettuato dal nucleo di ispettori ambientali di Amiu che, su indicazioni del sindaco e dell'assessore Raffaella Merra da qualche giorno hanno iniziato (a sostegno della polizia locale, nucleo ambientale) controlli per l'individuazione di conferimento illecito di rifiuti e di accensione di roghi.Durante gli appostamenti, anche sulla scorta di segnalazioni pervenute dai cittadini, gli ispettori hanno "beccato" un uomo che si stava ritirando dal terreno, dove aveva bruciato tutta una serie di materiali, che ora si stanno esaminando per capire la gravità del reato.Qualche ora fa lo stesso sindaco aveva raccontato delle ispezioni in atto, dopo l'ennesimo rogo registrato, più volte segnalato anche su questa testata giornalistica.Ieri in città è stato appiccato l'ennesimo rogo, una problematica questa segnalata già diverse volte anche sulla nostra testata, un fenomeno criminoso che danneggia gravemente la salute di tutti noi e arreca gravi danni all'ambiente ed alla salubrità dell'aria