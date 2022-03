E percolato fu: il consiglio comunale approva

Le polemiche della vigilia sono state numerose ma evidentemente hanno lasciato meno strascichi del percolato. Dopo una discussione di parecchie ore, il fuoco di fila degli interventi e due pregiudiziali delle opposizione bocciate, sue emendamenti della maggioranza approvati, il consiglio comunale (6 assenti; hanno votato contro Ferri, de Toma, Di Leo, Palumbo, Brana', Tommaso Laurora, Centrone) ha deliberato di approvare il punto all'ordine del giorno su 'Progetto di realizzazione di una stazione di trasferenza rifiuti e di un impianto di trattamento percolato da realizzare nel comune di Trani in località Puro Vecchio. Approvazione del progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico vigente Pug", dando atto che "che l'approvazione del progetto definitivo costituisce adozione della variante urbanistica al Pug del Comune di Trani".Dopo l'adozione per 15 giorni consecutivi chiunque può presentare proprie osservazioni; il provvedimento che tornerà in Consiglio Comunale per l'eventuale approvazione del progetto definitivo.