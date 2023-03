Eccola, la rondine che non fa primavera! E anche a Trani fra di nuovo freddo

E potrebbe essere davvero lei, quella del proverbio, visto che è una sola e visto che la primavera ci aveva solo illuso di essere arrivata: l'abbiamo individuata, quasi smarrita, guardarsi intorno dai fili della biancheria di un balcone preoccupata di non poter disegnare il cielo con le sue evoluzioni e inondarlo del suo inconfondibile canto un po' stridulo.Sarebbe simpatica l'idea - e surreale, ovviamente - vista la proverbiale celebrità, di fare un'intervista all'esemplare, e chiederle: ma è partita prima del tempo? Madre Natura prevede che una sola di voi arrivi nei paesi caldi prima dell'avvio ufficiale per poter far dire il proverbio? E giù così, tanto per sorridere, che ce n'è bisogno.La verità è che questa rondinella sola e un po' smarrita di fronte al grigiume di oggi ci ha fatto tenerezza, e se le previsioni dicono il vero dovrebbe trattarsi solo di qualche giorno di pazienza, quando la primavera esploderà e arriveranno le altre rondini. O almeno si spera, visto che negli ultimi dieci anni le rondini che arrivano nel nostro paese sono diminuite di oltre il 40% a causa dell'inquinamento, della distruzione dei nidi e dei pesticidi che uccidono gli insetti di cui esse si nutrono.