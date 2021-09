Edilizia scolastica, botta e risposta fra l’ex consigliere Cinquepalmi e l’assessore Zitoli

"Continuano ad annunciare l'arrivo di finanziamenti per le scuole, l'ultimo di 400 mila Euro, ma non si preoccupano di verificare che fine hanno fatto i finanziamenti sbandierati svariati anni fa" dice l'ex consigliere comunale Maria Grazia Cinquepalmi. Ed elenca, per esempio " i 5 e 8 milioni di Euro di cui, a parte l'annuncio, abbiamo perso tutte le tracce", sottolineando che sono "le scuole, sempre penalizzate nonostante gli annunci quasi quotidiani di centinaia di milioni di Euro di finanziamenti in arrivo. Chiedo agli assessori e ai consiglieri comunali tutti perché il comune ha rinunciato a realizzare l'opera di 310 mila Euro "forniture e lavori urgenti per l'adattamento funzionale degli spazi didattici - emergenza Covid 19" finanziata interamente con fondi Ministeriali?".Cinquepalmi domanda: "Cosa si sta facendo oggi per garantire un ritorno a scuola in sicurezza? Quasi tutte le scuole della città non sono in regola con le norme antisismiche e necessitano di adeguamenti strutturali, di interventi urgenti per assicurare condizioni di sicurezza agli studenti, agli insegnanti, agli operatori, alle famiglie", sottolineando anche che "della scuola Papa Giovanni, nonostante le numerose perizie, non si hanno più notizie, e concludendo che "prioritario in questo momento non è il "dimensionamento scolastico" bensì l'edilizia scolastica. Anche quest'anno scolastico inizierà con le criticità di sempre".Risponde l'assessore Zitoli con il "prospetto di rendiconto presentato al Ministero dell'Istruzione sul finanziamento Covid dal comune di Trani per interventi di edilizia leggera, fornitura arredi e fitti, i 310.000€ sono stati spesi sia per interventi di manutenzione e adeguamento, sia per fitti provvisori, sia per l'acquisto di nuovi arredi scolastici, tutti preliminarmente concordati con i dirigenti scolastici nell'estate 2020.Non solo. Dopo aver correttamente rendicontato al Ministero le spese coerenti con il finanziamento, ci siamo ricandidati anche per questo anno scolastico risultando nuovamente ammessi, e stavolta accedendo anche ad una ulteriore misura, ossia il noleggio di strutture mobili per usi didattici".In conclusione, dice Zitoli "a noi invece sta a cuore dare informazioni corrette e risposte ai bisogni collettivi oggettivi, specialmente in un momento come questo in cui la speculazione e il livore personale poco servono per la crescita e la ripresa di una comunità".