Edilizia scolastica, partiti i lavori per le mense alla Beltrani e Bovio

Partiti finalmente i primi due cantieri delle opere di edilizia scolastica finanziate dal "PNRR – Futura" ovvero le mense scolastiche della scuola primaria "G. Beltrani" e della scuola secondaria di primo grado "G. Bovio".Questi obiettivi, raggiunti dell'amministrazione comunale, ci hanno visto fortemente impegnati in prima linea, fornendo un forte e continuativo impulso politico e progettuale.Il nostro partito già durante la campagna elettorale aveva elaborato un importante impianto programmatico incentrato sull'interesse pubblico e i diritti delle fasce più deboli della popolazione.Il piano di edilizia scolastica interamente finanziato con fondi PNRR andrà a fornire le comunità scolastiche interessate di nuovi spazi e servizi.Nei prossimi mesi verranno, inoltre, avviati i lavori della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII", del nuovo asilo nido comunale e delle palestre scolastiche del 2^ circolo didattico "Mons. Petronelli" e del 1^ circolo didattico "E. De Amicis".Un lavoro di squadra, tra attivisti del partito e rappresentanti istituzionali nell'intento comune di perseguire azioni politiche tangibili sul territorio, a tutela e a servizio dei piccoli cittadini, delle famiglie e dei lavoratori della scuola.Così come abbiamo lavorato in maniera costante e silenziosa per il raggiungimento dei cantieri citati durante l'esperienza precedente in giunta con le deleghe alla pubblica istruzione, continuiamo a farlo oggi nel governo della città, nelle Commissioni Consiliari e in Consiglio Comunale.