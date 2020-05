Elezioni comunali e regionali, si fa strada l'ipotesi del voto a settembre

Domenica 13 e lunedì 14 settembre. Queste le due date previste per lo svolgimento delle elezioni regionali e amministrative secondo l'ipotesi che si fa strada nelle ultime ore. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte non ha escluso la possibilità: «È un'eventualità ma non toccherà solo al Governo decidere» ha commentato all'uscita da Palazzo Madama giovedì pomeriggio.«La data andrà concordata anche con le Regioni e le forze parlamentari affinché sia condivisa quanto più possibile» ha aggiunto il premier.Il prossimo appuntamento elettorale riguarderà l'elezione del presidente della Regione Puglia e dei componenti del consiglio regionale; il voto amministrativo è in calendario fra l'altro nei comuni di Trani, Corato e Andria.