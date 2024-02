Elezioni provinciali, si vota il 17 marzo

Si informa che, con Decreto Presidente della Provincia n. 2 del 05.02.2024, sono stati convocati i comizi elettorali per procedere in data 17 Marzo 2024 all'elezione del Consiglio Provinciale dellaProvincia Barletta Andria Trani.Gli aventi diritto al voto sono i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica dei Comuni della Provincia Barletta Andria Trani.Sono eleggibili al Consiglio Provinciale i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica alla data del 17/03/2024; il voto è ponderato, ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1, della Legge n. 56/2014.L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore a 12 e non inferiore a 6, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.Le liste dovranno essere presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Barletta - Andria – Trani, con sede in Trani, alla ex S.P. 130 "Trani – Andria" Km. 1+500, nei seguenti giorni ed orari:dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 25 Febbraio 2024;dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 26 Febbraio 2024.Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nel seggio che sarà costituito presso la sede legale della Provincia di Barletta - Andria – Trani, sita in Andria alla Piazza San Pio X n. 9