Elezioni regionali in Puglia, è ufficiale: slittano in autunno

Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le elezioni amministrative e regionali verranno posticipate all'autunno del 2020. Le consultazioni, che avrebbero dovuto svolgersi a Maggio anche in Puglia, non potranno quindi essere effettuate in estate, come riportava una prima bozza.Riunitosi questa mattina, il Consiglio ha stabilito come periodo utile quello compreso dalla metà del mese di settembre al mese di dicembre.