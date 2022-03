Emergenza animali in Ucraina, le iniziative della Lega del Cane Trani

In queste ore drammatiche, i volontari di Trani sono al lavoro per sostenere gli animali e le persone che stanno lottando per tenerli in vita.

LNDC Animal Protection è in contatto con rifugi e Associazioni animaliste ucraine per spedire loro tutto ciò di cui hanno bisogno.

In questo triste e doloroso capitolo della nostra storia, anche la sezione di Trani della Lega Nazionale per la Difesa del Cane aderisce alla campagna di sostegno per l'Ucraina.

Presso i punti di raccolta sarà possibile donare:

▫️Cibo secco per cani e gatti

▫️Coperte e asciugamani

▫️Antiparassitari

▫️Disinfettanti

▫️Bendaggi

▫️Cicatrizzanti

▫️Farmaci ad uso veterinario

▫️Materiale per il primo soccorso

Di seguito i riferimenti e le disponibilità dei punti di raccolta:

- Rifugio San Francesco, Contrada delle Botti, Trani - domenica dalle 10 alle 12

- Ardito Natura, Via Falcone 49/51, Trani;

- Joe Zampetti, Piazza Albanese, 27, Trani.

Per info e dettagli è possibile anche contattare il numero 3476089257 o scriverci direttamente su Messanger alla Lega del Cane Trani.