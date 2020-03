Emergenza Coronavirus, ecco l'elenco delle attività che effettuano servizio a domicilio

Al Distretto Urbano del Commercio di Trani sono arrivate numerose richieste da parte dei commercianti di Trani per essere inseriti nell'elenco delle attività che effettuano servizio a domicilio.A questo link l'elenco aggiornato in tempo reale.I commercianti che desiderino partecipare all'iniziativa possono inviare una mail a info.trani@smartduc.it indicando: nome e indirizzo dell'attività commerciale; canale attraverso cui il cliente può effettuare l'ordine: ad esempio numero di telefono, servizio Whatsapp, pagina Facebook o altro canale social (come Instagram); eventuali costi di consegna; raggio km di consegna.