Emergenza topi in via Vecchi: «Invasi nelle case, il Comune intervenga subito»

Nonostante le rassicurazioni dell'assessore ai Lavori Pubblici Ferrante, che avrebbe fatto collocare alcune trappole, i residenti denunciano l'inefficacia dell'intervento. "Il problema – insistono – non si risolve con un paio di contenitori di derattizzazione. Serve una bonifica completa dell'area, una pulizia radicale, e un intervento urgente da parte del Comune".

Una richiesta formale era già stata inviata tempo fa dall'amministratore del condominio e a quanto pare il vicesindaco aveva dato una prima disponibilità. Ma ad oggi, denunciano i residenti, "nulla si è mosso".

La situazione ha superato i limiti della tollerabilità: ogni appartamento del condominio sarebbe stato "visitato" dai roditori. I cittadini chiedono ora un intervento urgente, concreto e risolutivo. "Non possiamo più vivere barricati in casa con la paura che un ratto ci entri in cucina. Siamo stanchi di promesse non mantenute".

In via Valdemaro Vecchi la situazione è ormai al limite. Da settimane i residenti denunciano un'invasione di topi di grosse dimensioni che stanno penetrando all'interno delle abitazioni, arrivando persino ai piani alti. L'ultimo episodio, accaduto qualche notte fa, ha scatenato ulteriore preoccupazione: un ratto è riuscito ad arrampicarsi fino al quinto piano, entrando in casa attraverso una finestra socchiusa. "Eravamo svegli, fortunatamente – racconta una residente – mio marito stava uscendo per andare al lavoro quando ha visto il topo in cucina. È riuscito a farlo uscire, ma è stato un momento di puro terrore".Secondo quanto riferito dai condomini, l'origine del problema sarebbe da ricondurre a un campetto incolto e abbandonato da anni, ora utilizzato per lo stoccaggio di giostrine sequestrate. "Il Comune – spiegano – sostiene che non può intervenire per una bonifica a causa della presenza di questi materiali sotto sequestro. Ma intanto noi siamo invasi dai topi".A peggiorare la situazione, l'area dei vecchi Capannoni Ruggia adibita a depositi per pullman, anch'essa di proprietà comunale e in stato di degrado. "Abbiamo formiche, blatte, cavallette, cimici… ma ora i topi sono diventati una minaccia diretta per la nostra salute. Un disinfestatore ci ha confermato che si tratta di ratti di fogna, nocivi e potenzialmente pericolosi".