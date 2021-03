Emiliano: «In Puglia situazione Covid sotto controllo»

La situazione ospedaliera attuale della Puglia è sotto controllo. A dirlo, questa mattina su Start di SkyTg24, il presidente della Regione Michele Emiliano.«In Puglia - ha dichiarato -ci sono 36.500 positivi, abbiamo 1562 ricoverati di cui lo 0,5% in terapia intensiva, la situazione ospedaliera è sotto controllo e stiamo per attivare l'ospedale in Fiera del Levante. Ovviamente, la procedura di entrata in funzione è stata più lunga di quanto non sia stato farlo. Cominceremo presto a portare i pazienti nella struttura, cercando di evitare trasferimenti con i rischi collegati, lo riempiremo gradualmente man mano che ne avremo bisogno».Intervenuto anche per fornire chiarimenti sulla questione dell'ospedale in Fiera a Bari, Emiliano ha sottolineato come il rallentamento dei lavori sia dovuto a problematiche legate alle indagini della magistratura, che hanno portato a dover avere un commissario al Policlinico per tre mesi in piena pandemia. Ad oggi, però, sembrerebbe che tutto sia concluso e che quindi si possa procedere senza ulteriori complicazioni alla sua apertura.«Tutto era previsto e prevedibile - ha sottolineato in merito alla sua nuova ordinanza - abbiamo raggiunto il livello di 250 contagiati su 100 mila abitanti a Bari a Taranto e vietato gli assembramenti per chi non va a scuola a causa della decisione di attivare la DDI in tutte le scuole. I contagi si stanno allungando nella fascia giovanile a causa della scuola e della loro naturale voglia di stare insieme, ma il problema della scuola è dato principalmente dai genitori che devono lavorare e non hanno avuto ristori coerenti»