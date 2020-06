Ex "La Vela", il sindaco Bottaro ordina la messa in sicurezza della scala

Abbiamo ordinato alla società titolare della concessione demaniale sita sul lungomare Cristoforo Colombo (ex La Vela) di rimuovere, entro 7 giorni da oggi, tutto ciò che impedisce l'accessibilità alla scala in calcestruzzo di accesso all'arenile, alla battigia ed alla spiaggia libera urbana. Inoltre la società è tenuta nei 7 giorni a provvedere alla messa in sicurezza della scala in calcestruzzo esistente.