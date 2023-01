Ex ospedaletto di Trani, inaugurato il nuovo campetto sportivo e l'ambulatorio di Neuropsichiatria infantile

Campetto sportivo

Ambulatorio di Neuropsichiatria infantile

Oggi a Trani si è tenuta l'inaugurazione del campetto sportivo e la presentazione dell'ambulatorio di Neuropsichiatria infantile che è stato completamente ristrutturato.Il campetto di Trani è stato realizzato grazie ai fondi regionali per il potenziamento delle unità operative territoriali della Neuropsichiatria infantile e permetterà l'avvio del progetto "Il movimento che cura": nel progetto saranno coinvolti circa 20 ragazzi di età diversa. Il costo totale è stato di 80mila euro.L'attività sportiva è considerata una occasione educativa importante che stimola l'autonomia e la consapevolezza di sé a livello fisico ed emotivo. Lo sport sostiene processi cognitivi di sviluppo delle competenze motorie, cognitive, relazionali, il rispetto di sé e degli altri, il rispetto delle regole e dei ruoli; insegna a lavorare per raggiungere obiettivi, a riconoscere accettare e sfidare i limiti.Il campetto è anche una occasione di integrazione con il territorio: saranno realizzati progetti di condivisione con l'amministrazione comunale e i referenti del terzo settore. La realizzazione del campetto si pone anche in un progetto più ampio di riqualificazione dell'intera area dell'ex ospedaletto che ospita diversi progetti di inclusione sociale: vengono realizzati progetto di orto sociale, il baretto è gestito in collaborazione con associazioni che si occupano di cura e gestione delle patologie psichiatriche e la "Casa del Fare Assieme", anche questa interamente riqualificata, è uno spazio aperto disponibile per attività diverse rivolte ai giovani di diverse età.Tutti gli spazi della struttura che ospita l'Ambulatorio di Neuropsichiatria infantile sono stati interamente riqualificati: la struttura è stata ridisegnata per ospitare con maggiore comfort gli utenti del servizio e le loro famiglie. L'Unità operativa semplice a valenza dipartimentale di Neuropsichiatria della Asl Bt, diretta dalla dottoressa Brigida Figliolia, è deputata alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione dei disturbi neuropsichiatria dell'età evolutiva (0-18 anni). L'ambulatorio è composto dalla Neuropsichiatra infantile Grazia Bruccini, dalle psicologhe Gisella Farruggio ed Eleonora Gentile, dall'assistente sociale Stefania Alita e dalla infermiera professionale Laura Menta. Nel corso dell'anno scorso sono stati seguiti 1412 utenti mentre sono 600 i minori seguiti in integrazione scolastica."E' una giornata importante - ha detto Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt - il campetto sportivo è spazio di condivisione, di crescita personale e collettiva, è simbolo di un luogo che sempre di più è a disposizione degli utenti della neuropsichiatria infantile per i loro percorsi di vita. Insiema al Bar Corsaro, alla Casa del Fare Assieme e all'ambulatorio che abbiamo voluto riorganizzare per offrire spazi migliori agli utenti e alle loro famiglie, il campetto sportivo è la dimostrazione di come le attività del servizio siano in continua evoluzione".