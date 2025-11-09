Stasera su Rai 1 il nuovo docufilm di Fabrizio Corallo a cent'anni dalla nascita di Antonello Falqui

Alla ventesima edizione del Rome film fest il nuovo lavoro del regista tranese Fabrizio Coralloè stato salutato da un pubblico entusiasta dedicato al grande regista televisivo Antonello Falqui a cent'anni dalla sua nascita.

"Le mille luci di Antonello Falqui", scritto e diretto da Fabrizio Corallo e prodotto da 3D Produzioni, in collaborazione con Rai Documentari e Associazione Antonello Falqui, ripercorre la vita e la straordinaria carriera del regista che ha firmato programmi indimenticabili della storia della Rai come Studio Uno, Canzonissima, Il Musichiere e Milleluci, elevando il varietà televisivo a forma d'arte e a simbolo di eleganza, ritmo e qualità.

Attraverso preziosi materiali d'archivio delle Teche Rai e di Luce Cinecittà, e grazie alle testimonianze dirette di protagonisti e amici come Gianni Morandi, Christian De Sica, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Massimiliano Pani, Maurizio Micheli, Pippo Franco, Leopoldo Mastelloni, Michele Guardì, Aldo Grasso, Jimmy Falqui, Luca Falqui, Bruno Maccallini e Leontine Snel viene reso omaggio a un autore che ha saputo unire rigore e leggerezza, cultura e intrattenimento, lasciando un segno indelebile nel costume e nella memoria collettiva del Paese.

Un ritratto intimo e luminoso di un innovatore che, con il suo tocco inconfondibile, ha trasformato la televisione italiana in un palcoscenico di arte, musica e talento.La Rai celebra il grande maestro del varietà televisivo con la messa in onda del documentario nello Speciale Tg1 di domenica 9 novembre, alle ore 23,40.





Soggetto e sceneggiatura: Fabrizio Corallo e Gabriele Raimondi

Regia di: Fabrizio Corallo

Prodotto da: 3D Produzioni in collaborazione con Rai Documentari