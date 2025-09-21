Marcello Mastroianni e Virna Lisi: due miti del cinema rivissuti grazie a Fabrizio Corallo

Social Video 6 minuti Fabrizio Corallo - Intervista Tonino Lacalamita

Un pubblico numeroso e attento ha gremito la "Corte a Davide Santorsola" di Palazzo delle Arti Beltrani nelle serate di venerdì 19 e sabato 20 settembre, in occasione di un doppio appuntamento che ha celebrato due icone indimenticabili del cinema italiano:. Protagonisti sono stati i docufilm del regista e sceneggiatore tranese, la cui presenza ha trasformato le proiezioni in un dialogo intenso e partecipato con la città. Le due serate, patrocinate dalla Città di Trani, sono state moderate la prima da, che per l'occasione ha vestito la triplice veste di giornalista, Assessora alla Cultura e amica personale del regista, guidando con maestria il dibattito che ha anticipato e seguito la visione delle opere. La seconda serata è stata arricchita dagli spunti critici e le approfondite analisi di, noto cinefilo ed esperto cultore della settima arte.La prima serata è stata dedicata a", opera del 2025 premiata con il prestigioso Nastro d'Argento come miglior documentario. Attraverso immagini di repertorio e preziose testimonianze, tra cui quella della figlia Chiara, Corallo ha restituito un ritratto intimo e autentico dell'attore, lontano dai cliché del divo, mettendone in luce la grande umanità e l'inconfondibile ironia. Sabato sera invece, i riflettori si sono accesi su(2022). Il docufilm ha ripercorso la carriera di una delle più grandi attrici italiane, soffermandosi sulla coraggiosa e celebre decisione di rompere un contratto con Hollywood per tornare in Italia e privilegiare la sua vita e la sua famiglia. Un'opera che svela la forza e il carattere di una donna che ha sempre anteposto la propria dignità al successo.La presenza di, affermato giornalista, critico cinematografico e documentarista Rai, ha offerto al pubblico un'occasione unica per scoprire i retroscena e le motivazioni dietro la creazione dei suoi lavori. Il regista, specializzato nel racconto dei grandi protagonisti del cinema italiano, ha saputo unire ancora una volta il rigore della ricerca storica a una narrazione appassionante, regalando alla sua Trani due serate di grande spessore culturale. Sono stati due eventi che hanno permesso di riscoprire due leggende del grande schermo attraverso lo sguardo autorevole di un illustre concittadino.