Eventi e cultura
Il cinema di Fabrizio Corallo a Trani: omaggio a Mastroianni e Virna Lisi
Due serate evento a Palazzo Beltrani: stasera il docufilm premiato con il Nastro d'Argento e domani il ritratto dell'indimenticabile attrice.
Trani - venerdì 19 settembre 2025 8.23
Questa sera, venerdì 19, e domani, sabato 20 settembre, la corte di Palazzo Beltrani ospiterà due serate evento dedicate ai docufilm del regista e sceneggiatore tranese Fabrizio Corallo. Le proiezioni saranno seguite da un talk show con l'autore, in dialogo con la giornalista Lucia De Mari. L'apertura delle porte è prevista per le ore 20:30, con inizio alle 21:00.
Si comincia stasera, venerdì 19 settembre, con la proiezione di "Ciao Marcello", un ritratto intimo e profondo di Marcello Mastroianni. Il film, attraverso preziose immagini di repertorio e le testimonianze di chi lo ha conosciuto e amato, come la figlia Chiara Mastroianni, restituisce la grandezza dell'attore e l'umanità dell'uomo. L'opera ha ottenuto quest'anno il prestigioso Nastro d'Argento 2025 come miglior documentario, un riconoscimento che ne certifica l'alto valore artistico e culturale.
La rassegna prosegue domani, sabato 20 settembre, con "Virna Lisi – La donna che rinunciò ad Hollywood" (2022). Il docufilm ripercorre la carriera di una delle più grandi e amate attrici italiane, soffermandosi sulla sua celebre e coraggiosa decisione di rompere il contratto con Hollywood per tornare in Italia e dedicarsi alla sua famiglia. Un'opera che svela la forza e il carattere di una donna che ha sempre messo la propria dignità davanti al successo.
A rendere uniche le due serate sarà la presenza del regista Fabrizio Corallo. Nato a Trani, Corallo è un affermato giornalista, critico cinematografico e documentarista per la Rai. Specializzato nel racconto dei grandi protagonisti del cinema italiano (ha realizzato lavori su Ettore Scola, Alberto Sordi e Federico Fellini), è apprezzato per la sua capacità di unire il rigore della ricerca storica a una narrazione appassionante e ricca di umanità. La sua presenza offrirà al pubblico l'occasione unica di scoprire i retroscena e le motivazioni dietro la creazione di questi due importanti lavori.
Un'occasione da non perdere per gli amanti del cinema e per chi desidera riscoprire due leggende del grande schermo attraverso lo sguardo di un autorevole concittadino. Dato il numero di posti limitati, per partecipare è obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite: Biglietti MARCELLO MASTROIANNI, ven 19 set 2025 ore 21:00 | Eventbrite + Biglietti VIRNA LISI, sab 20 set 2025 alle 21:00 | Eventbrite
Si comincia stasera, venerdì 19 settembre, con la proiezione di "Ciao Marcello", un ritratto intimo e profondo di Marcello Mastroianni. Il film, attraverso preziose immagini di repertorio e le testimonianze di chi lo ha conosciuto e amato, come la figlia Chiara Mastroianni, restituisce la grandezza dell'attore e l'umanità dell'uomo. L'opera ha ottenuto quest'anno il prestigioso Nastro d'Argento 2025 come miglior documentario, un riconoscimento che ne certifica l'alto valore artistico e culturale.
La rassegna prosegue domani, sabato 20 settembre, con "Virna Lisi – La donna che rinunciò ad Hollywood" (2022). Il docufilm ripercorre la carriera di una delle più grandi e amate attrici italiane, soffermandosi sulla sua celebre e coraggiosa decisione di rompere il contratto con Hollywood per tornare in Italia e dedicarsi alla sua famiglia. Un'opera che svela la forza e il carattere di una donna che ha sempre messo la propria dignità davanti al successo.
A rendere uniche le due serate sarà la presenza del regista Fabrizio Corallo. Nato a Trani, Corallo è un affermato giornalista, critico cinematografico e documentarista per la Rai. Specializzato nel racconto dei grandi protagonisti del cinema italiano (ha realizzato lavori su Ettore Scola, Alberto Sordi e Federico Fellini), è apprezzato per la sua capacità di unire il rigore della ricerca storica a una narrazione appassionante e ricca di umanità. La sua presenza offrirà al pubblico l'occasione unica di scoprire i retroscena e le motivazioni dietro la creazione di questi due importanti lavori.
Un'occasione da non perdere per gli amanti del cinema e per chi desidera riscoprire due leggende del grande schermo attraverso lo sguardo di un autorevole concittadino. Dato il numero di posti limitati, per partecipare è obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite: Biglietti MARCELLO MASTROIANNI, ven 19 set 2025 ore 21:00 | Eventbrite + Biglietti VIRNA LISI, sab 20 set 2025 alle 21:00 | Eventbrite