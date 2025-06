Family Lab, presentata l'Unità Mobile di Strada

Durante l'incontro, sono stati illustrati i principali servizi offerti, tra cui:

Laboratorio di chitarra

Laboratori di giochi di società

Servizi specialistici personalizzati, pensati per rispondere ai bisogni specifici di ciascun ragazzo e ragazza.



Infine, considerata la conclusione dell'anno scolastico e l'inizio dell'estate, lo Spazio Giovani dei Family Lab sta offrendo un ricco calendario di iniziative pensate per promuovere la socializzazione, la partecipazione attiva e il benessere dei ragazzi e delle ragazze del territorio. Tra le attività in programma: Torneo di Ping Pong, all'insegna del gioco e della sana competizione; Giochi di società all'aperto, per favorire l'incontro e il dialogo tra pari in contesti informali e inclusivi; Esplorazioni urbane, che permetteranno ai partecipanti di riscoprire i luoghi più suggestivi della città, vivendo esperienze di gruppo all'insegna del divertimento, della condivisione e del senso di appartenenza alla comunità.

L'Ambito Territoriale di Trani - Bisceglie, nell'ambito delle attività promosse dal Piano Sociale di Zona e all'interno del progetto FamilyLab – Centro Servizi per le Famiglie, gestito dall'ATI Coop. Soc. SHALOM, Coop. Soc. VIVERE INSIEME e Consorzio METROPOLIS, ha presentato le attività dell'Unità Mobile di Strada per il periodo estivo.Le attività realizzate saranno finalizzate a favorire la riduzione del danno e del rischio, e includono la distribuzione di materiale informativo (brochure, dépliant), test con etilometri per permettere ai ragazzi e alle ragazze di conoscere il proprio tasso alcolemico, la fornitura di materiali di profilassi sanitaria, l'erogazione di generi di conforto (caffè, tè, acqua) e la promozione e l'accompagnamento verso i servizi territoriali disponibili, in caso di necessità.Gli Operatori di Strada saranno impegnati nel servizio, in sinergia con i gestori dei locali e con il coinvolgimento diretto dei giovani frequentatori, saranno presenti sia all'interno che all'esterno dei luoghi del divertimento. In particolare, all'uscita dai locali, verranno promosse azioni di "decompressione" – come bere un caffè o mangiare uno spuntino – per aiutare i ragazzi a rimettersi alla guida in condizioni di maggiore sicurezza.Il servizio dell'Unità mobile di strada del Centro Servizi per le Famiglie di Trani e Bisceglie interessa potenzialmente circa il 19% dell'intera popolazione residente nell'Ambito Territoriale, cioè circa 20.850 giovani nella fascia dai 13 ai 30 anni. Nel Comune di Bisceglie, la fascia di popolazione compresa tra i 13 e i 30 anni – ovvero quella potenzialmente interessata dal servizio di Unità mobile distrada del Centro Servizi per le Famiglie – è stimata in circa 10.200 persone. Nel Comune di Trani, la stessa fascia d'età comprende invece circa 10.650 residenti. Lavorando 9 ore ogni weekend (dalle 22 alle 01), da ottobre 2024 a giugno 2025, si stima di raggiungere 351 ore di servizio in 39 fine settimana, svolte su strada nei principali luoghi di incontro dei giovani.In particolare l'UMS a Trani e Bisceglie sta presidiando le seguenti zone del territorio: Piazza della Repubblica, Trani - Zona Porto, Trani, Via San Gregorio, Trani - Piazza Libertà, Trani - Via Ognissanti, Trani - Piazza Longobardi, Trani - Via M. Pagano, Trani - Via Lagalante, Trani - Via Casale, Trani - Piazza Marina di Colonna, Trani - Lungomare Cristoforo Colombo, Trani - Molo di Sant'Antonio, Trani - Piazza Vittorio Emanuele, Bisceglie - Largo Castello, Bisceglie - Via Cristoforo Colombo, Bisceglie - Via Frisari, Bisceglie - Zona Porto, Bisceglie - Via Vito Siciliani, Bisceglie e Via Umberto Paternostro, Bisceglie, potendo accedere liberamente anche nelle zone a traffico limitato.Nel corso dell'incontro sono state illustrate le attività che i Family LAB di Trani e Bisceglie hanno costruito con e nelle scuole, diventando un punto di riferimento per famiglie e giovani, in un'ottica di prevenzione e accompagnamento, anche attraverso il lavoro in rete, in particolare: #Sbullatevi campagna di sensibilizzazione rivolta a studenti e insegnanti per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo attraverso incontri, attività educative e momenti di confronto; C'ho l'ansia campagna di sensibilizzazione rivolta a studenti e insegnanti per comprendere meglio il tema dell'ansia, imparare a riconoscerla e affrontarla con strumenti pratici; Cuori in gioco cosa so dell'amore: un evento dedicato all'esplorazione dei sentimenti, delle relazioni e delle sfumature dell'amore in tutte le sue forme. Nel mese di maggio il Family Lab ha incontrato le classi quarte del Liceo Scientifico "Vecchi" di Trani insieme all'Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Rondinone per presentare le attività dello Spazio Giovani, uno spazio pensato per accogliere, ascoltare e accompagnare i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di crescita.