Ferragosto nella Bat: vasta rete di controlli da parte delle Fiamme Gialle

Ferragosto di verifiche e di controlli per i finanzieri del Gruppo Barletta, della Compagnia di Trani -diretti dal Capitano Federico Salvatore- e del nucleo cinofili di Bari, che sono stati impegnati sulle strade della provincia Bat per il contrasto alle attività illecite.Posti di controllo sono stati effettuati già dalla serata di venerdì 14 agosto e sono proseguiti per tutta la notte del Ferragosto sulle principali direttrici stradali, in particolare verso le vie di comunicazione delle località marine: oltre che la prevenzione e repressione dei reati in genere, il personale della Guardia di Finanza ha anche garantito la corretta mobilità delle persone ed il rispetto della normativa covid-19.In una giornata da "bollino nero" in cui è previsto un notevole incremento del traffico veicolare, la presenza della Guardia di Finanza sulle strade ha voluto assicurare quindi una mobilità sicura, dal rispetto dei limiti di velocità, alle condizioni psicofisiche (guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti), alle deleterie forme di distrazione (come l'uso dei telefoni cellulari).I servizi specifici di polizia di prevenzione sono stati altresì potenziati dall'ausilio fornito dai cani anti droga che hanno contribuito al controllo dei veicoli in transito, alla ricerca di detentori di sostanze stupefacenti.