Festa dei lavoratori, Bottaro: «Siamo tutti chiamati a favorire occasioni di crescita e inclusione»

«La disoccupazione, soprattutto giovanile, resta tra le emergenze più impellenti di questo Paese. Siamo tutti chiamati, ciascuno per la propria competenza, a dare un contributo per trovare soluzioni concrete, per favorire occasioni di crescita e di inclusione. E così oggi auguriamo "Buon lavoro" a quei cittadini che, proprio in questi giorni, hanno iniziato, con grande entusiasmo e notevole impegno, dei nuovi progetti utili alla collettività, nel solco di un'attività già avviata nei mesi scorsi e che adesso comincia ad andare a regime». Sono le parole del sindaco Amedeo Bottaro in occasione della Festa dei Lavoratori.«Ringrazio dirigenti ed uffici, oltre che gli assessori preposti per aver saputo calibrare progetti di intervento, individuati e proposti dall'Amministrazione Comunale, tesi a migliorare i servizi che eroghiamo alla comunità, salvaguardando le competenze dei soggetti beneficiari. Le nuove unità si stanno occupando già da alcuni giorni della pulizia del litorale e nei prossimi giorni effettueranno attività mirate di sorveglianza di alcuni luoghi oltre ad iniziative attive di sensibilizzazione alla tutela ambientale. Questi progetti di cura del territorio vanno a sommarsi agli altri PUC già attivi a partire dallo scorso dicembre tra cui ricordo con piacere quella che ha permesso a due percettori di reddito di cittadinanza di fungere qualificato servizio presso la prestigiosa sede di Trani dell'Archivio di Stato.Infine consentitemi di augurare un "Buon lavoro" a tutti i nuovi dipendenti assunti dal Comune di Trani (35) a seguito dell'espletamento dei primi storici concorsi pubblici indetti dall'Ente. Doveroso ringraziare, anche in questo caso, il dirigente del settore Personale e tutti coloro i quali ci hanno permesso di completare tutto il complesso iter concorsuale (svolto per altro con una pandemia in corso), consentendoci oggi un primo fondamentale e necessario ricambio generazionale all'interno degli uffici. Dai nuovi assunti ci aspettiamo molto per vincere le fondamentali sfide di questi anni. Sono certo che non deluderanno le attese».