Festa del Carmine e di San Nicola, invito alla scelta dei posteggi

Facendo seguito all'avviso pubblico del 23 maggio scorso, si invitano le ditte assegnatarie delle aree pubbliche temporanee per le festività della Beata Vergine del Carmelo e di San Nicola il Pellegrino per il giorno 25 giugno 2025, alle ore 16, presso l'Ufficio SUAP del Comune di Trani in via Tenente Morrico, n. 2, alla scelta, secondo l'ordine in graduatoria, dei posteggi individuati nelle planimetrie. Si comunica inoltre che alle ditte assegnatarie, dopo la scelta, verrà rilasciato idoneo atto autorizzativo