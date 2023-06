Festa della Musica a Trani con un concerto al Centro Jobel

L'evento si svolgerà presso il centro Jobel (via Giuseppe di Vittorio, 60), domenica 25 giugno, con inizio alle 21,00 (si potrà accedere a partire dalle 20,30).

La partecipazione è libera e non necessario prenotarsi.

Anche quest'anno la città di Trani si unisce alla 29a edizione della Festa della Musica, celebrata in tutta Europa e patrocinata, in Italia, dal ministero della cultura. Lo fa con un concerto organizzato dall'associazione musicale ritMiMisti, che avrà come protagonista il cantautore tranese Francesco Cioffi, con la sua band. Ad aprire la serata, sarà il coro polifonico «il Gabbiano», diretto dal maestro Gianluigi Gorgoglione, un grande complesso vocale con un repertorio ricco e vario.