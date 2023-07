Festival “Il Giullare”, premiato lo spettacolo “L’anima non è come appare”

Tra spettacoli teatrali, musica, cabaret, presentazioni di libri e proiezioni di film, Trani si è trasformata in un grande palcoscenico che coniuga cultura e spettacolo, ma anche integrazione e solidarietà.

Da lunedì 17 a sabato 22 luglio si sono esibite, negli spazi del centro Jobel, le compagnie teatrali che hanno concorso nel contest di quest'anno con rinnovato entusiasmo: "Di Reami e Strambe Melodie" a cura di "Sivola" cooperativa sociale di Barletta; "Scugnizzi foggiani" dell'Associazione Italiana Persone Down di Foggia; "Don Chisciotte, sogni, mulini a vento" di Diesis Teatrango, cooperativa sociale di Arezzo; "L'anima non è come appare" dell'Associazione Pugliese per la Retinite Pigmentosa, organizzazione di volontariato di Bari venerdì "US - Prove aperte di un nuovo musical" di Eloiseloro, cooperativa sociale di Milano e infine "Scaraventati, ho fatto la mia" della compagnia Maoyr Von Frinzius di Livorno.

Ad aggiudicarsi l'ambito premio Giullare di quest' anno è stata l'"Associazione Pugliese per la retinite Pigmentosa" di Bari, con lo spettacolo "L'anima non è come appare". La fatica teatrale è valsa ai suoi attori il Primo posto della manifestazione, il premio del Pubblico e del Miglior allestimento scenico. La Locanda del Giullare ha ospitato la cerimonia di premiazione il cui piatto forte è stata l'ottima cena offerta dallo staff super inclusivo, che si è dimostrato ospite senza eguali, nel servire cibo e bevande ai commensali. Anche quest'anno sono stati confermati i premi per le categorie Emozione, miglior attrice, miglior attore, regia e allestimento scenico. Durante la serata spazio anche alle incursioni musicali della "Scoppiati band", forte di numerose collaborazioni di livello nazionale, e di Federica Paradiso, cantante ipovedente tranese, la cui voce è stata apprezzata sia al Festival della Canzone Cristiana sia all'estero.

"Un bilancio più che positivo visto che ogni serata è stata seguita da almeno 400 spettatori – ha commentato Marco Pentassuglia, responsabile dell'Associazione 'Promozione Sociale e Solidarietà' – è un segno tangibile dell'attenzione e della condivisione di un progetto che racconta, attraverso il teatro, che l'inclusione è possibile".

L'idea è nata nel 2008 a un gruppo di giovani volontari che prestavano servizio presso una casa d'accoglienza. Volevano proporre un teatro inclusivo, in cui, nell'incantevole gioco delle parti che annulla le differenze per esaltare le maschere degli attori, fossero protagonisti sia attori normodotati che attori con diversa abilità. Quell'idea è diventata una splendida realtà, un punto di riferimento nella cultura dell'integrazione. E non poteva esserci nomi più azzeccato del giullare, un personaggio che attraverso lo scherno e la derisione dimostra alla società che la diversità non è sinonimo di inferiorità bensì una peculiarità da raccontare

Musica, spettacolo e buon cibo hanno accompagnato la settimana clou della quindicesima edizione del festival nazionale "Il Giullare - il teatro contro ogni barriera" di Trani, il contest tra attori diversamente abili di compagnie teatrali provenienti da tutta Italia. L'evento è organizzato dall'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà con il patrocinio di Rai per la Sostenibilità Esg, Comune di Trani e dalla Regione Puglia.