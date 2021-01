Fine settimana di maltempo a Trani, allerta gialla per vento forte

Arriva il maltempo nel fine settimana su Trani e la Puglia. A partire dalla mezzanotte di sabato 23 e per le successive 18-24 ore sono previsti venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, con raffiche fino a burrasca forte. Pericolo anche per possibili forti mareggiate sulle coste esposte.Per questo motivo la Protezione Civile Puglia ha diramato una allerta meteo gialla.