Finti poveri, in attesa di risposte (eventuali) dalla Finanza

Durante la distribuzione dei buoni spesa per l'emergenza Covid ci ha fatto sicuramente piacere l'annuncio (arieccolo) del sindaco e della sua amministrazione che per il controllo di eventuali false dichiarazioni da parte dei richiedenti, ci sarebbero stati controlli dalla Guardia di Finanza.Siccome tra la cittadinanza continuano a emergere mugugni sull'esistenza dei cosiddetti "finti poveri", che puntuali in ogni occasione si farebbero avanti (ed il periodo Covid, non avrebbe fatto eccezioni), rivolgiamo un appello all'amministrazione perché ci tenga aggiornati e ci faccia sapere, se ci sono stati casi di false dichiarazioni, quindi di gente che non avrebbe avuto diritto, onde eventualmente rimodulare la distribuzione, mirando i casi degli effettivi bisognosi. Perché non istituire una Commissione di controllo e stabile circa questo tipo di distribuzioni? Anche in previsioni di eventuali nuove emergenze in autunno-inverno.